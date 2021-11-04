EDREMİT KÖRFEZİ'NDE YAZ HAVASI - Son Dakika

BALIKESİR'de, termometrelerin 26 dereceyi gösterdiği Edremit Körfezi'nde sıcak havayı fırsat bilenler, sahile akın etti. Bazıları sahilde yürürken, bazı kişiler ise denize girdi.

Kuzey Ege'de sıcak havayı fırsat bilenler, sahil kenarlarına akın etti. Termometrelerin 26 dereceyi gösterdiği Edremit Körfezi'nde, bazıları sahilde yürüyüş yaptı, bazıları ise denize girdi.

Manisa'dan Edremit'in Altınkum plajına geldiğini belirten Alper Aktepe, "Hava güzel olduğu için arkadaşımla birlikte geldik. Denize gireceğiz, sonbaharın son günlerindeyiz. Kasım ayındayız ve mayıs, haziran ayına kadar bir daha denize girilebileceğini düşünmüyorum. O yüzden bugünün tadını çıkaracağız" dedi.

Sahilde güneşli havanın keyfini çıkaran Ülkü Baş ise, "Çok güzel bir gün. Yazdan kalma bir hava. Deniz muhteşem. Akçay'ımız, Zeytinli'miz harika. Her zaman bekleriz" diye konuştu.