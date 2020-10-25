Edremit Körfezi'nde yeşil zeytin hasadı başladı - Son Dakika

BALIKESİR'in Edremit Körfezi'nde yeşil zeytin hasadı başladı. Eleklerde sınıflandırılan yeşil zeytinin kilo fiyatı 2,5 ile 8 lira arasında değişiyor.

Edremit Körfezi'nde kurak geçen yazın ardından geçen haftalarda etkili olan yağmurlar zeytin üreticisini hareketlendirdi. Hasat edilen ürünler eleklerde sınıflandırılırken yeşil zeytinler boylarına göre 4 ile 8 lira arasında fiyatla alınıyor. Elek altı olarak adlandırılan yağlık zeytin ise 2,5 liradan alıcı buluyor. Üreticiler yeşil zeytin fiyatlarından memnun olduklarını belirtirken, yılın kurak geçmesi nedeniyle salamuralık zeytinin az çıktığını söyledi.