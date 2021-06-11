Edremit Körfezi'nde zeytin güvesi ile mücadele için tuzaklama çalışması başlatıldı

Türkiye'nin önemli zeytin üretim bölgelerinden Edremit Körfezi'nde zeytin güvesi tuzakları kurulmaya başlandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, zeytinin sap kısmından çekirdeğine girerek meyvenin dökülmesi sonucu mahsul kaybına neden olan zeytin güvesinin sayımını yaparak ilaçlama zamanını tespit etmek amacıyla tuzak kuruluyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ziraat Odasının ortak yürüttüğü çalışmalarla, bahçelerdeki zeytin güvelerinin zararlı boyuta ulaşıp ulaşmadığı belirlenecek.

Edremit Ziraat Odası Başkanı Ali Yılmaz Diker, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede 2021 sezonunda zeytinde meyve tutumlarının bugünlerde başladığını, tanelerin farklı büyüklüklere ulaştığını söyledi.

Sektörün en önemli zararlarından olan zeytin güvesinin de görülmeye başladığına dikkati çeken Diker, şöyle konuştu:

"Zeytin güvesine karşı arazi çalışmalarına çıkarak buradaki zeytin üzerindeki sapa yakın yerde zeytin güvesinin yumurta bırakıp bırakmadığı ve tuzaklarda güve sayısının kontrollerini yapıyoruz. Buradaki zararlı eşiğine geldiği zaman zararlı boyutuna göre ilaçlama talimat verilmesi için bu çalışmalarımızı yerinde, mahallinde yapıyoruz. Haftada iki gün araziye çıkıyoruz. Önemli olan buradaki zeytini sapında tutabilmek, bu güvenin zeytin çekirdeğinin içine girmesini engellemek. Bununla ilgili gerekli ilaçlama zamanında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ilan ediyor ve biz de çiftçilerimize duyurularını yapıyoruz."

Bitki zararlıları uzmanı Ziraat Mühendisi Mustafa Öz ise zeytin güvesinin yaprak, çiçek ve meyve nesilleri olmak üzere 3 çeşit zararlısının bulunduğunu aktardı.

Zeytincilik için zararlının meyve nesli olduğunu dile getiren Öz, "Sap dibine yumurta bırakma zamanı bizim için en önemli zamandır. Yumurtalardan çıkan larvalar sap dibinden çekirdeğe doğru girerek eylül ayında zeytinin dökülmesine neden olmaktadır. Bunun takibini, ergin ve yumurta takibini yaparak bunun en uygun zamanını tespit edip üreticimize duyuruyoruz." dedi.

Öz, ilaçlama için en uygun zamanın haziran ortası veya sonuna doğru olduğunu sözlerine ekledi.