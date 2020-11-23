Edremit Körfezi'nde zeytin hasadı 10 bin kişiye iş kapısı oldu - Son Dakika

Edremit Körfezi'nde zeytin hasadı 10 bin kişiye iş kapısı oldu

23.11.2020 08:23
Edremit Körfezi'nde zeytin hasadı 10 bin kişiye iş kapısı oldu, System.String[]

BALIKESİR'in Edremit Körfezi'nde kasım ayı ile birlikte başlayan zeytin hasadı devam ediyor.

BALIKESİR'in Edremit Körfezi'nde kasım ayı ile birlikte başlayan zeytin hasadı devam ediyor. 10 milyon dolayında ağacın bulunduğu zeytinliklerde yaklaşık 10 bin kişi yevmiye ile çalışıyor. İşçiler, zeytin toplayarak günde 90 ila 120 lira arasında para kazanıyor.

Türkiye'nin önemli zeytin üretim merkezlerinden 10 milyon zeytin ağacının bulunduğu Edremit Körfezi'nde zeytin hasadı sürüyor. Zeytinin dökülme riskine karşı hasada erken üreticiler, her geçen gün zeytinyağı veriminin de arttığını belirtiyor. 15 gün önceye kadar 9-10 kilogram zeytinden 1 litre yağ elde edilirken, zeytinlerin yağlanmasıyla şimdilerde 6- 7 kilogram zeytinden 1 litre yağ elde edilmeye başlandı.

Edremit Ziraat Odası Başkanı Ali Yılmaz Diker, "Bu sene zeytin fazla yok ama yine de Edremit Körfez ilçelerinden ve körfez ilçesi dışındaki komşu ilçelerden gelen işçilerle birlikte bugün için zeytinlik alanlarda takriben 8-10 bin işçi çalışmaktadır" dedi.Zeytinin sıkılmasıyla elde edilen yağ veriminin her geçen gün daha da arttığını söyleyen zeytin üreticisi Hasan Dayı, "2020-2021 sezonu zeytin hasadımız başladı. 15 gün önceye kadar yaptığımız hasatta elde ettiğimiz 9-10 kilogram zeytinden 1 litre yağ elde ederken, bu rakam şu günlerde 6,5- 7 kilogram zeytine düştü. Elde ettiğimiz zeytinyağı da 0,3 ile 0,8 dizyem arasında değişiyor. Bu sene yağımızın kalitesi iyi. Bunun sebebi de oksijen ve hava. En şanslı olduğumuz durum ise bir tarafımızda Kaz Dağları, diğer tarafımızda ise Madra Dağı bulunması. Bu güzel ortamda yetişen zeytinlerden elde ettiğimiz yağın kalitesi ve nefaseti de yüksek oluyor. İşçi yevmiyeleri de erkekler için 120 lira, kadınlar için ise 90 lira. Fabrikada sıkım maliyeti de zeytinin kilogramı başına 45 kuruş" diye konuştu.Hasan Dayı ayrıca şu an zeytinyağının perakende kilogram satış fiyatının 30 liranın üstüne çıktığını, 35 lirada sabitlenmesini beklediklerini söyledi.

Yevmiyeli olarak zeytin toplayan Hayriye Özyılmaz, "Burada 90 lira yevmiye alıyoruz. Zeytin hasadı yaklaşık 3 ay boyunca sürüyor. Hepimiz evimizin masrafını karşılamaya çalışıyoruz. Keşke 3 ay değil de sürekli bir iş olsaydı. Her zaman iş olsa da evimize her zaman bir şeyler girse" dedi.


Edremit Körfezi'nde zeytin hasadı 10 bin kişiye iş kapısı oldu
Edremit Körfezi'nde zeytin hasadı 10 bin kişiye iş kapısı oldu
Edremit Körfezi'nde zeytin hasadı 10 bin kişiye iş kapısı oldu
Edremit Körfezi'nde zeytin hasadı 10 bin kişiye iş kapısı oldu
Edremit Körfezi'nde zeytin hasadı 10 bin kişiye iş kapısı oldu
Edremit Körfezi'nde zeytin hasadı 10 bin kişiye iş kapısı oldu
Edremit Körfezi'nde zeytin hasadı 10 bin kişiye iş kapısı oldu
Edremit Körfezi'nde zeytin hasadı 10 bin kişiye iş kapısı oldu
Edremit Körfezi'nde zeytin hasadı 10 bin kişiye iş kapısı oldu
Edremit Körfezi'nde zeytin hasadı 10 bin kişiye iş kapısı oldu
Edremit Körfezi'nde zeytin hasadı 10 bin kişiye iş kapısı oldu
Edremit Körfezi'nde zeytin hasadı 10 bin kişiye iş kapısı oldu
Edremit Körfezi'nde zeytin hasadı 10 bin kişiye iş kapısı oldu
Edremit Körfezi'nde zeytin hasadı 10 bin kişiye iş kapısı oldu

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Edremit Körfezi'nde zeytin hasadı 10 bin kişiye iş kapısı oldu - Son Dakika


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