Edremit Körfezi'nde zeytinyağı sıkımı başladı

Türkiye'nin önemli zeytinyağı üretim merkezlerinden Edremit Körfezi'nde yeni sezonda yağ elde edilmesine başlandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesindeki bir fabrikada 2019-2020 sezonunun ilk zeytinyağının sıkılması dolayısıyla tören düzenlendi.

Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, programda yaptığı konuşmada, ilçede zeytin hasadına başlandığını hatırlattı.

Sezonun ilk zeytinyağının da sıkıldığını dile getiren Sırmalı, şunları kaydetti:

" Güre'deki bir fabrikada ilk zeytinyağımız sıkıldı ve yeni sezon üretim başladı. Bu sezonun hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Edremit hem zeytiniyle hem de zeytinyağıyla meşhur bir ilçe. İlçemizde yıllık 75-80 bin ton zeytin, 14-15 bin ton da zeytinyağı üretimi yapılıyor. Edremit'te 3 milyon zeytin ağacı bulunuyor. 5-6 bin ailemiz de bu zeytinden geçimini sağlıyor. Sezonun bol ve bereketli geçmesini diliyorum."

İlçede ilk zeytinyağı sıkımının yapıldığı tesisin sahibi Mehmet Agah Ferhatoğlu da yaklaşık 100 kilogram zeytinden 10-11 litre erken hasat zeytinyağı elde edildiğini anlattı.

Geçen yıla göre bu sene hem zeytinin hem de yağının kaliteli olduğunu vurgulayan Ferhatoğlu, "Geçen yıla göre daha iyi ürün bekliyoruz. Herkese bu erken hasat zeytinyağından yemesini, tatmasını tavsiye ediyoruz." diye konuştu.