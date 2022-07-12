Altınoluk kordonu denizkestanelerinden arındırıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Altınoluk kordonu denizkestanelerinden arındırıldı

12.07.2022 15:46

Altınoluk kordonu denizkestanelerinden arındırıldı İtfaiyeciler bu sefer tatilcileri deniz kestanelerinden kurtardı Tatilciler için sahildeki deniz kestaneleri tek tek toplandı Tatil için bol oksijen ve temiz bir deniz tercih eden yerli ve yabancı turistler soluğu Balıkesir Körfezi'nde aldı.

Altınoluk kordonu denizkestanelerinden arındırıldı

İtfaiyeciler bu sefer tatilcileri deniz kestanelerinden kurtardı

Tatilciler için sahildeki deniz kestaneleri tek tek toplandı

BALIKESİR - Tatil için bol oksijen ve temiz bir deniz tercih eden yerli ve yabancı turistler soluğu Balıkesir Körfezi'nde aldı. Tatilcilerin daha da iyi bir tatil geçirebilmeleri için Edremit Altınoluk Kordonunda bulunan denizkestaneleri tek tek Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından toplanarak, açık denize salındı.

Türkiye'nin oksijen depo su olarak nitelendirilen Kazdağları'nın eteklerindeki Edremit'in Altınoluk Mahallesi'ne tatil için gelen yerli ve yabancı turistler, denizin temizliğine berraklığına ve sahil şeritlerinin düzenine hayran kalıyor. Su temininden kanalizasyon alt yapısına kadar sorunsuz bir şekilde tatillerini geçiren vatandaşlar, kayalıklarda bulunan denizkestanelerinin toplanmasını istedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz kendisine iletilen bu talepler üzerine ekipleri ivedilikle harekete geçirdi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama ekipleri tarafından Altınoluk kordonu yüzme alanında bulunan denizkestaneleri tek tek toplanarak daha açık denizin daha açık bölgelerine bırakıldı. Denizin temizliği ve berraklığı denizkestanelerini toplayan dalgıçların kameralarına da yansıdı. Bir günde ortalama 5 varil denizkestanesi toplayan ekipler, bayram süresince bu tür taleplerin geldiği noktalarda temizleme çalışmalarına devam edecek.

YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

Genel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Altınoluk kordonu denizkestanelerinden arındırıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:43 TOKİ, 24 ilde bütçeye uygun konutları satışa çıkarıyor! Fiyatlarsa sudan ucuz...
15:39 Kanser tedavisi gören Alman futbolcu Baumgartl son durumunu paylaştı: Sahalara geri dönüş için kafamda bir tarih var
15:13 Kavga eden kadın altına kaçırdı, mağazadaki müşteriler durdukları yerden olanları izledi
15:05 Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'in oynadığı roman havası gündem oldu! 44 yaşındaki Öztel'in kıvraklığı dikkat çekti
15:04 Bayern Münih'ten ayrıla milli futbolcumuz Kenan Yıldız Juventus'a imzayı attı
15:02 İnsanlığın sonu mu geliyor? Marbug virüsü, yakalandıktan 9 gün sonra kan kaybından öldürüyor
14:56 İngilizler 2022'nin en iyi şehirlerini seçti! Türkiye'den sadece bir il kendisine 50. sırada yer bulabildi
14:37 Bahçeli'nin haritalı fotoğrafına tepki yağıyor! Yunanistan'dan sonra bir tepki de Almanya'dan: Kabul edilemez
14:32 Sir Mo Farah, gerçekleri açıkladı! İngiltere vatandaşlıktan çıkarabilir
14:29 Brezilya'da kan donduran olay! Narkoz verdiği hamile kadına tecavüz eden doktor tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2022 16:01:50. #1.13#
SON DAKİKA: Altınoluk kordonu denizkestanelerinden arındırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement