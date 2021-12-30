Üye Girişi
BALIKESİR - Edremit Körfezi'ndeki termal oteller 2022'ye tam dolulukla girecek - Son Dakika

BALIKESİR - Edremit Körfezi'ndeki termal oteller 2022'ye tam dolulukla girecek

30.12.2021 10:35

Balıkesir'de, Edremit Körfezi'nde hizmet veren termal otellerde yılbaşı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

Balıkesir'de, Edremit Körfezi'nde hizmet veren termal otellerde yılbaşı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

Bölgede 25 binin üzerinde yatak kapasitesi, 127 bin civarında ikinci konutuyla yaz sezonunu dolu geçiren Körfez, kış aylarında da termal tesisleri ile yurt içi ve yurt dışından turistleri ağırlıyor.

Edremit ilçesi Güre Mahallesi'nde 5 yıldızlı bir termal otelin Genel Müdürü Ceyhun Özsan, AA muhabirine, yılbaşı rezervasyonlarında otellerinin yüzde 100 doluluğa ulaştığını söyledi.

Yabancı turistlerin ilgisine dikkati çeken Özsan, "Bu dönemde ağırlıklı olarak yurt dışı pazarında Bulgaristan'dan gelen konuklarımız çok fazla. Otelimizde tahminen misafirlerimizin yüzde 80'i Bulgar turist diyebiliriz. Geri kalan yüzde 20'de ise iç pazarla doluluğu yakalamış durumdayız." dedi.

Konaklamaların çoğunlukla 28 Aralık-2 Ocak tarihlerini kapsadığını aktaran Özsan, Bulgaristan'dan gelen konukların rezervasyonlarının ekim ayı sonunda yapıldığını aktardı.

Tur şirketi işletmecisi Murat Aktaş da aşılamanın etkisiyle Türkiye'nin termal turizmde aldığı payın, Kovid-19 salgını öncesi rakamları geçeceğine inandığını dile getirdi.

Genelde termal turizmle alakalı turistlerin geliş periyodunun kasım ile mart ayları arasında olduğunu anlatan Aktaş, "Nisan ayından sonra da deniz, kum, güneş turizmine daha çok yöneliyorlar. Umarım önümüzdeki sezon tüm turizm paydaşları için hayırlı uğurlu olur, pandeminin etkileri bir an önce atlatılır. Bu yolda da ciddi adımlar atılıyor." ifadelerini kullandı.

Yılbaşı tatili için Bulgaristan'dan gelen 17 yaşındaki Dinitsa Edreva, termal kaynakları merak ettiklerini, Türkiye'yi tanımak istediklerini belirtti.

Bulgaristan'da daha üst yaş grubunda olanların termalleri tercih ettiğini bildiren Edreva, "Biz Türkiye'yi zaten çok seviyoruz. Buranın insanını çok seviyoruz. Saygıdeğer bir ülke burası ve o nedenle biz gençler olarak bu farklı yönünü görmek için de geldik. Ben sayısız defa geldim Türkiye'ye. Fakat bizimle beraber yolculuk edenlerden ikinci, üçüncü, dördüncü kez gelenler var." diye konuştu.

YORUMLAR
500

Edremit Körfezi, Bulgaristan, Yılbaşı, Edremit, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BALIKESİR - Edremit Körfezi'ndeki termal oteller 2022'ye tam dolulukla girecek - Son Dakika


Son Dakika! MEB'den Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yanıt: Atıfta bulunulduğu gibi bir karar yok Son Dakika! MEB'den Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yanıt: Atıfta bulunulduğu gibi bir karar..         
11:38
PKK'nın öldürdüğü Eren Bülbül'ün annesini oynayan sanatçı: Hep ağladım! PKK'nın öldürdüğü Eren Bülbül'ün annesini oynayan sanatçı: Hep ağladım!         
11:31
TÜİK açıkladı: Ekonomiye güven en alt seviyede TÜİK açıkladı: Ekonomiye güven en alt seviyede         
11:24
Kaza yapan sürücü direksiyon başında uyuya kaldı Kaza yapan sürücü direksiyon başında uyuya kaldı         
10:23
Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı: Yüz yüze eğitime ara vermek, gündemimizde değil Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı: Yüz yüze eğitime ara vermek,..         
09:25
Yeşilçam'ın efsane ismi Aydemir Akbaş: 95 yaşına gelmeden ölmeyeceğim Yeşilçam'ın efsane ismi Aydemir Akbaş: 95 yaşına gelmeden ölmeyeceğim         
08:44
Kızının iddialı pozları hakkında konuşan Mehmet Ali Erbil: Her genç kız öyle pozlar veriyor Kızının iddialı pozları hakkında konuşan Mehmet Ali Erbil: Her genç kız öyle pozlar..         
00:53
Definecilerin kazdığı tünele, dengesini kaybeden kadın düştü Definecilerin kazdığı tünele, dengesini kaybeden kadın düştü         
18:18
Roberto Carlos ve Marcelo, Fenerbahçeli olacak mı? Heyecan yaratan resmi açıklama Roberto Carlos ve Marcelo, Fenerbahçeli olacak mı? Heyecan yaratan resmi açıklama         
18:00
Pervin Buldan, soru sorma şekline sinirlendiği hakime parmak salladı: Bu adama katil gibi davran Pervin Buldan, soru sorma şekline sinirlendiği hakime parmak salladı: Bu adama katil gibi..         
17:49
Müge Anlı kayıp albayın peşine düştü! Eşi canlı yayında "Görümcem kocamı alıkoydu" diye isyan etti Müge Anlı kayıp albayın peşine düştü! Eşi canlı yayında "Görümcem kocamı alıkoydu" diye..         
16:06
Son dakika! Esenyurt'ta 13 katlı rezidansta yangın çıktı! Nedeni bilinmiyor Son dakika! Esenyurt'ta 13 katlı rezidansta yangın çıktı! Nedeni bilinmiyor         
15:48
Katar'daki Beşiktaş-Antalyaspor finalinden müthiş gelir! İşte kasaya girecek meblağ Katar'daki Beşiktaş-Antalyaspor finalinden müthiş gelir! İşte kasaya girecek meblağ         
15:35
Anne ve babasının ölümünü kaldıramayan ünlü manken Ayşe Hatun Önal, kendisini eve kapattı Anne ve babasının ölümünü kaldıramayan ünlü manken Ayşe Hatun Önal, kendisini eve kapattı         
15:34
Korkunç cinayetin perde arkası ortaya çıktı: Gönül ilişkisi vardı, namusum için öldürdüm Korkunç cinayetin perde arkası ortaya çıktı: Gönül ilişkisi vardı, namusum için öldürdüm         
15:04
Pirinkayalar Tüneli'nin açılışını gerçekleştiren Erdoğan, çevre düzenlemesini yetersiz buldu Pirinkayalar Tüneli'nin açılışını gerçekleştiren Erdoğan, çevre düzenlemesini yetersiz..         
14:44
HDP İzmir saldırısı davasında arbede çıktı! Katil zanlısı Onur Gencer'in kafasına şişe atıldı, ortalık birbirine girdi HDP İzmir saldırısı davasında arbede çıktı! Katil zanlısı Onur Gencer'in kafasına şişe..         
14:28

Son Dakika Haberleri
11:38 Son Dakika! MEB'den Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yanıt: Atıfta bulunulduğu gibi bir karar yok
11:32 Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün oğluna 8 ay hapis cezası
11:31 O Ses Türkiye'nin yılbaşı ekranında birbirinden ünlü isimler var!
11:30 PKK'nın öldürdüğü Eren Bülbül'ün annesini oynayan sanatçı: Hep ağladım!
11:23 TÜİK açıkladı: Ekonomiye güven en alt seviyede
11:01 Otomobil fiyatları düşüşe geçti
11:01 İstanbul'un insani geçim ücreti açıklandı! İşte insan gibi yaşayabilmek için almamız gereken ücret
10:55 Dilara Aksüyek ile Hakan Sabancı'nın aşk dedikodusu Aygün Aydın'ı fena kızdırdı
10:45 Facebook'taki sahte ev ilanına inandı, beş parasız kaldı
10:44 Hindistan'da ilginç olay! Koronavirüs aşısı olmamak için ağaca tırmandı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2021 11:52:06. #1.11#
SON DAKİKA: BALIKESİR - Edremit Körfezi'ndeki termal oteller 2022'ye tam dolulukla girecek - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement