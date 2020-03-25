Edremit Körfezi'nin en büyük halk pazarında gıda dışında sergi açılmasına izin verilmedi - Son Dakika
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Edremit Körfezi'nin en büyük halk pazarında gıda dışında sergi açılmasına izin verilmedi

6 saat önce

Edremit Körfezi'nin en büyük halk pazarı olan Edremit Çarşamba Pazarı'nda korona virüs önlemleri kapsamında sadece gıda malzemeleri satışı yapan tezgahlara izin verildi.

Edremit Körfezi'nin en büyük halk pazarında gıda dışında sergi açılmasına izin verilmedi, System.String[]

Edremit Körfezi'nin en büyük halk pazarı olan Edremit Çarşamba Pazarı'nda korona virüs önlemleri kapsamında sadece gıda malzemeleri satışı yapan tezgahlara izin verildi.


Korona virüsle mücadele kapsamında Edremit Belediyesi bölgenin en büyük halk pazarı olan Çarşamba Pazarı'nda düzenlemeye gitti. Korona virüsle mücadele de halk sağlığının korunması amacıyla yayınlanan ilgili genelge uyarınca gıda maddesi satışı yapanlar haricinde hiçbir tezgahın açılmasına izin verilmedi.


Edremit Zabıta Müdürlüğü ekipleri sabahın erken saatinden itibaren sadece gıda satışı yapan tezgahlara izin verirken tezgahların arasını da en az 1,5 metre olacak şekilde açılması konusunda uyarıda bulundu. Zabıta Müdürü Cemal Sözer, "İlçemizde kurulan pazaryerlerinde yayınlanan genelgeler doğrultusunda gerekli düzenlemeleri yaptık. Bugün kurulan Çarşamba Pazarı'nda ve diğer pazaryerlerinde sadece vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri gıda malzemeleri satan sergilere müsaade ediyoruz. Bu sergilerin de en 1,5 metre aralıklarla kurulmasına özen gösteriyoruz. Ayrıca maske ve eldiven kullanılarak seçme yapmadan satış yapılması konusunda uyarıda bulunuyoruz. Züccaciye, hırdavat, tuhafiye gibi sergilerin açılmasına ilgili genelge uyarınca müsaade etmiyoruz" dedi. - BALIKESİR

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Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 04:38 Kaynak: İHA

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