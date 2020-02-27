Edremit Körfezi Üniversite Kurma ve Yaşatma Derneği kuruldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Edremit Körfezi Üniversite Kurma ve Yaşatma Derneği kuruldu - Son Dakika

Edremit Körfezi Üniversite Kurma ve Yaşatma Derneği kuruldu

6 saat önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Edremit Körfez Üniversitesi kurulması çalışmaları kapsamında resmi kurumlar, sivil toplum kuruluşları, odalar, borsalar, hayırseverler ve iş adamları bir araya gelerek kurulması planlanan üniversite, fakülteler, kampüs alanı vb.

Edremit Körfezi Üniversite Kurma ve Yaşatma Derneği kuruldu, System.String[]

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Edremit Körfez Üniversitesi kurulması çalışmaları kapsamında resmi kurumlar, sivil toplum kuruluşları, odalar, borsalar, hayırseverler ve iş adamları bir araya gelerek kurulması planlanan üniversite, fakülteler, kampüs alanı vb. gibi birçok konuda görüş alışverişinde bulunuldu. Gerçekleşen toplantıda; "Edremit Körfezi Üniversite Kurma ve Yaşatma Derneği" kurulmasına karar verildi.


Toplantıda; Edremit Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Raif Sakin tarafından Edremit Körfezi'nin lokasyonu, ulaşım imkanları, nüfus yoğunluğu, aldığı göç, mevcut eğitim kurumları ve potansiyeli, yükseköğretim açısından Körfez Bölgesinin mevcut durum analizi, ihtiyaç analizi, kurulması planlanan üniversite yerleşkesinin konumu vb gibi konular ile ilgili bir sunum yapıldı.


Toplantıda, Edremit Körfezi Bölgesinde kurulacak üniversite çalışmalarını hızlandırabilmek adına "Edremit Körfezi Üniversite Kurma ve Yaşatma Derneği" kuruldu.


Edremit Körfezi Üniversite Kurma ve Yaşatma Derneği 30 kişinin katılımı ile kuruldu. Dernek Yönetim Kurulu Orhan Yörükoğlu, Başkan Yardımcısı Mehmet Ertaş, Sayman Üye Murat Tuna ve Dernek Sekreteri Doç. Dr. Raif Sakin'den oluşturuldu.


Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, "Körfez bölgemize yeni fakülteler kazandırarak akabinde Körfez Üniversitesi kurulması amacıyla bir dernek kurduk. Hedefimiz Körfez Üniversitesinin bir an önce kurulmasıdır" dedi.


Üniversitelerin şehirler için önemini anlatan Sırmalı, "Kuruluş çalışmalarını tamamladığımız derneğimiz bünyesinde ileriki günlerde görev bölümü yapacağız. Bu konuda Edremit Körfezi başta olmak üzere tüm halkımızın desteğini bekliyoruz" diye konuştu.


Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı'nın başkanlık ettiği toplantıya; Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Edremit Ticaret Odası Başkanı Coşkun Salon, Edremit Ticaret Odası Meclis Başkanı Mehmet Semerci, Edremit Ticaret Borsası Başkanı A. Tarkan Denizer, Edremit Ziraat Odası Başkanı Ali Yılmaz Diker, Belediye Meclis Üyesi Murat Tuna, AK Parti İlçe Başkanı Ekrem Umutlu, CHP İlçe Başkanı Fatih Yusuf Yılmaz, Edremit Esnaf ve San. Kredi ve Koop. Başkanı Mustafa Alparslan, Edremit Sivil Havacılık Yüksek Okulu Md. Prof. Dr. Abdullah Soykan, Altınoluk Meslek Yüksekokulu Müd. Prof. Dr. Selami Selvi, Edremit Zeytincilik Enstitüsü Müdürü Dr. Tuba Öncül Abacıgil, Edremit Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Raif Sakin, İş Adamı Agah Ferhatoğlu, İş Adamı Mehmet Ertaş, İş Adamı Orhan Yörükoğlu, Edremit Kaymakamlığı Sivil Toplumla ilişkileri Geliştirme Şefliği Personelleri Mithat Öney ve Selma Tekçe katıldı. - BALIKESİR

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Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 03:26 Kaynak: İHA
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