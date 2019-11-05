Edremit Körfezinin aranan ekibi oldular

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Hacı Mustafa Müdüroğlu Ortaokulunda, geçtiğimiz yıl kurulan öğretmen, öğrenci ve veli bandosu büyük ilgi gördü. Bandonun şefliğini Beden Eğitimi Öğretmeni Özgür Aras yaparken, bando Burhaniye'nin yanı sıra çevre ilçelerde de gösteri yapmaya başladı.



Burhaniye'nin yanı sıra Edremit, Akçay ve Gömeç'te gösteriler yapan öğretmen, öğrenci ve veli bandosu büyük alkış aldı. Başarılı ekip, bu yıl gösterilerine zeybek oyununu da ekledi. Gösterilerinin ardından zeybek oynayan grup izleyicilerden büyük alkış aldı. Bayramlara renk katabilmek için bandoyu kurduklarını anlatan Beden Eğitimi Öğretmeni Özgür Aras, "Bayramlara coşku katmak için bir araya geldik. Geçtiğimiz yıl başladığımız gösteriler ilgi gördü. Burhaniye'nin yanı sıra Edremit ve Gömeç'te de gösteriler yaptık. Bunun içinde çok mutluyuz. Önümüzdeki dönemde de kadrolarımıza her yaş ve meslekten kişiler katarak 100 kişilik bir bando oluşturmayı hedefliyoruz. Bunu da, Kaymakamlığımız Belediyemiz ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün desteği ile gerçekleştireceğiz. Burhaniye'nin yanı sıra, çevre ilçelerde de gösterilerimiz devam edecek" dedi. Bandoda yer alan Öğretmen Özlem Demirbaş da, "Burhaniye'de bando çalışmasını iki yıldır sürdürüyoruz. Birçok yerden davet aldık. Bu da bizi mutlu etti" dedi. Halk Oyunları Eğitmeni Metin Çavdar da, "Bende bandoya bu yıl katıldım. Bu yıl gösterilere harmandalı oyununu da ekledik. Arkadaşlara bu konuda yardımcı oluyorum. Gösterilerimiz çok ilgi gördü" dedi. - BALIKESİR