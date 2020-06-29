Edremit Pazarlık Camisinin restorasyonu tamamlanıyor - Son Dakika

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Edremit ilçesinde restorasyonu süren tarihi Pazarlık Camisinin kısa sürede yeniden ibadete açılacağını bildirdi.

Tarihi camideki restorasyon çalışmalarını inceleyen Canbey, yaptığı açıklamada, bu ibadethanenin ihale sürecini yakından takip ederek restorasyonunun yapılması için çaba sarf ettiğini belirtti.

Vakıflar Genel Müdürlüğünce başlatılan restorasyon sürecinin sonuna yaklaşıldığını aktaran Milletvekili Canbey, "Restorasyon sürecinin de takipçisi olduk. Nihayet son aşamaya gelindi, artık camimiz halkımızın hizmetine açılacak ve vatandaşlarımız tarihi camide ibadetlerini yapabilecek. Edremit'e ve halkımıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.