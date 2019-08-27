Son Dakika Haberleri: Edremit Personeline DAKA'dan proje hazırlama eğitimi
Son Dakika Güncel Haber

Edremit Personeline DAKA'dan proje hazırlama eğitimi

44 dakika önce

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından Van merkez Edremit Belediyesi personeline 'Proje Döngüsü Yönetimi ve Proje Hazırlama Eğitimi' verildi.

Edremit Personeline DAKA'dan proje hazırlama eğitimi, System.String[]

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından Van merkez Edremit Belediyesi personeline 'Proje Döngüsü Yönetimi ve Proje Hazırlama Eğitimi' verildi.


Edremit Belediyesi, her alanda yürütülen eğitici seminerlerine aralıksız devam ediyor. Edremit Belediyesi Toplantı Salonu'nda 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında eğitmen M. Serkut Kızanlıklı tarafından verilen ve beş gün devam eden eğitimler tamamlandı. 'Ulusal ve Uluslararası Hibe Projeleri, Farkındalık Teklif Hazırlama ve Proje Yönetim Teknikleri Eğitimi' kapsamında DAKA mali desteklerinin tanıtımı, proje ön hazırlık aşaması, analiz, planlama, proje hazırlama, proje değerlendirme, proje uygulama başlıkları ele alındı. Beş gün süren eğitimlerin ardından personele katılım sertifikaları verildi. Edremit Belediye Başkanı İsmail Say'ın da katıldığı sertifika töreninde personel belgelerini Başkan Say'ın elinden alırken, Başkan Say, verilen eğitimlerin personel açısından hayırlı olmasını dileyerek, DAKA'ya teşekkür etti. - VAN

Edremit Belediyesi, Edremit, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 11:02 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP ilçe başkanının "HDP kardeş partimizdir" açıklaması tepki gördü
Şarkıcı İlyas Yalçıntaş, konserinde kendisine şişe fırlatılınca sahneyi terk etti Usta sanatçı Bedia Akartürk "Türkiye için bir şans" diyerek Erdoğan'a övgüler yağdırdı Memur ve memur emeklisinin maaş zammı için gözler Hakem Kurulu'nda

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.8.2019 11:46:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Edremit Personeline DAKA'dan proje hazırlama eğitimi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]