Edremit Personeline DAKA'dan proje hazırlama eğitimi

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından Van merkez Edremit Belediyesi personeline 'Proje Döngüsü Yönetimi ve Proje Hazırlama Eğitimi' verildi.



Edremit Belediyesi, her alanda yürütülen eğitici seminerlerine aralıksız devam ediyor. Edremit Belediyesi Toplantı Salonu'nda 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında eğitmen M. Serkut Kızanlıklı tarafından verilen ve beş gün devam eden eğitimler tamamlandı. 'Ulusal ve Uluslararası Hibe Projeleri, Farkındalık Teklif Hazırlama ve Proje Yönetim Teknikleri Eğitimi' kapsamında DAKA mali desteklerinin tanıtımı, proje ön hazırlık aşaması, analiz, planlama, proje hazırlama, proje değerlendirme, proje uygulama başlıkları ele alındı. Beş gün süren eğitimlerin ardından personele katılım sertifikaları verildi. Edremit Belediye Başkanı İsmail Say'ın da katıldığı sertifika töreninde personel belgelerini Başkan Say'ın elinden alırken, Başkan Say, verilen eğitimlerin personel açısından hayırlı olmasını dileyerek, DAKA'ya teşekkür etti. - VAN