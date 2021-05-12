Edremit sahillerinde yaz hazırlığı başladı - Son Dakika

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri yaz sezonu öncesi tüm plajları temizlemeye başladı.

Yaklaşan yaz sezonu öncesinde plajların daha temiz, düzenli ve kente yakışır hale getirmek amacıyla çalışmalara başlayan ekipler, boş sahilleri taş toplama makinesi yardımıyla çöplerden arındırıyor.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Temizlik İşleri Müdür Vekili Tamer Acar, ilçenin çevre düzenlemesinin eksiksiz olması için tam kapasiteyle çalışmaya devam edeceklerini belirtti.