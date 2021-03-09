Edremit Tarıma Dayalı İhtisas (Süs Bitkileri-Seracılık) Organize Sanayi Bölgesi ön talep toplama çalışmalarına başlandı - Son Dakika

Edremit Tarıma Dayalı İhtisas (Süs Bitkileri-Seracılık) Organize Sanayi Bölgesi ön talep toplama çalışmalarına başlandı

09.03.2021 11:18
Edremit Tarıma Dayalı İhtisas (Süs Bitkileri-Seracılık) Organize Sanayi Bölgesi ön talep toplama çalışmalarına başlandı, System.String[]

Balıkesir'in Edremit ilçesinde alternatif tarımsal üretimi geliştirerek bölgeye yeni iş imkanları sağlamak amacıyla yürütülen Edremit Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB Süs Bitkileri-Seracılık) projesi müteşebbis heyet toplantısı Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal...

Balıkesir'in Edremit ilçesinde alternatif tarımsal üretimi geliştirerek bölgeye yeni iş imkanları sağlamak amacıyla yürütülen Edremit Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TDİ OSB Süs Bitkileri-Seracılık) projesi müteşebbis heyet toplantısı Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal başkanlığında gerçekleştirildi.

Edremit Kaymakamlığı, Balıkesir Valiliği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Edremit Belediyesi, Edremit Ticaret Odası, Edremit Ticaret Borsası, Edremit Ziraat Odası ve Edremit Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ortaklığıyla yürütülen proje kapsamında OSB altyapı, üstyapı maliyet hesapları, sera ve sanayi parsellerinin güncel fiyatları ve ön talep toplanması gibi hususlar değerlendirildi.

Toplantıya; Kaymakam Turgay Ünsal, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Edremit Ticaret Odası Başkanı Coşkun Salon, Edremit Ticaret Borsası Başkanı Tarkan Denizer, Edremit Ziraat Odası Başkanı Ali Yılmaz Diker, Müteşebbis Heyet Üyeleri Murat Tuna, Yaşar Demirbağ ve Tarım ve Orman İlçe Müdürü Recep Özbudak katıldı. - BALIKESİR

Edremit Tarıma Dayalı İhtisas (Süs Bitkileri-Seracılık) Organize Sanayi Bölgesi ön talep toplama çalışmalarına başlandı
Edremit Tarıma Dayalı İhtisas (Süs Bitkileri-Seracılık) Organize Sanayi Bölgesi ön talep toplama çalışmalarına başlandı
Edremit Tarıma Dayalı İhtisas (Süs Bitkileri-Seracılık) Organize Sanayi Bölgesi ön talep toplama çalışmalarına başlandı

Organize Sanayi Bölgesi, Balıkesir, Hisarcık, Edremit, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Edremit Tarıma Dayalı İhtisas (Süs Bitkileri-Seracılık) Organize Sanayi Bölgesi ön talep toplama çalışmalarına başlandı - Son Dakika Ekonomi


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