Edremit'te 1 ayda 60 ruhsatsız silah ele geçirildi - Son Dakika

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, son 1 ayda polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu ruhsatsız 60 silah ele geçirildi.

Edremit Emniyet Müdürlüğü'nce mayıs ayında yapılan çalışmalarda; ruhsatsız 27 tabanca, 32 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca ve bu silahlara ait 286 fişek ele geçirildi. İlçe genelinde aranan şüphelilere yönelik çalışmalar ve asayiş uygulamalarında 4 bin 135 kişi sorgulanırken, 122 şüpheli yakalandı. 24 hırsızlık olayı aydınlatılırken, 27 şüphelisi de gözaltına alındı.