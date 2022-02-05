Üye Girişi
Edremit'te 1 ton kaçak tütün ele geçirildi - Son Dakika

Edremit'te 1 ton kaçak tütün ele geçirildi

05.02.2022 12:16
Edremit'te 1 ton kaçak tütün ele geçirildi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 1 ton kaçak tütün ele geçirildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 1 ton kaçak tütün ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ile Edremit Kaçakçılık ve Organize Suçlar Grup Amirliği görevlilerince belirlenen zanlıların araç ve iş yerinde arama yapıldı.

Aramalarda 1 ton mükerrer bandrollü tütün, kullanılmaya hazır mükerrer 37 bandrol, 1180 doldurulmuş makaron bulundu.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

YORUMLAR
500

Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir, Edremit, Tütün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edremit'te 1 ton kaçak tütün ele geçirildi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:07 İş görüşmesine gittiği yerde cinsel tacize uğrayan oyuncu davayı kazandı! Yargılanan sanığa 19 yıl hapis cezası
12:05 Çırılçıplak soydukları adamı soğuk suyun altında darp ettiler! Görüntüleri ise karısına yolladılar
11:53 Yıllar sonra aldatıldığını öğrenen adam dehşet saçtı! Sokak ortasında iki şarjör mermi boşalttı
11:45 Maça Cengiz Ünder damga vurdu! Attığı golle taraftarı mest etti
11:41 Kendisine şiddet uyguladığını iddia ettiği eşinden şikayetçi olan Mihriban Hurmacı: 500 TL ile ortada kaldım
11:27 Kriz masası kuruldu! Bakan Dönmez, 2 gündür elektriğin olmadığı Isparta'ya gidiyor
11:16 Ölü raporu verdikleri adam horlayınca gerçek ortaya çıktı
11:08 Öldürülen DEAŞ lideriyle ilgili yeni detay! PKK'ya kilolarca altın vermiş
11:06 Gezintiye çıktıları ormanda ürpertici bir bölge keşfettiler! Sırrı hala çözülemedi
10:47 Ünlü ekolojik yaşam uzmanı Erkan Şamcı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2022 12:23:00. #1.11#
SON DAKİKA: Edremit'te 1 ton kaçak tütün ele geçirildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement