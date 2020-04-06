Edremit'te 14 noktaya dezenfeksiyon kabini konuldu - Son Dakika

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Edremit'te 14 noktaya dezenfeksiyon kabini konuldu
6 saat önce
Edremit Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 14 noktaya dezenfeksiyon kabini kurdu.
Edremit Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 14 noktaya dezenfeksiyon kabini kurdu.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye, kaymakamlık, mahalle temsilcilikleri ve personel yoğunluğunun fazla olduğu birimlerin girişlerine dezenfeksiyon kabinleri yerleştirildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, virüse karşı tedbirli olmak gerektiğini belirterek, "Personelimiz de her gün bu dezenfeksiyon cihazlarından geçerek ve dezenfekte olarak vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek. Koronavirüs önlemleriyle ilgili çalışmalarımız sürecek. Sevgili Edremitliler siz evde kalın gerisini biz hallederiz." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 04:16 Kaynak: AA
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