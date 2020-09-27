Edremit'te 16 çalıntı motosiklet ele geçirildi - Son Dakika

Balıkesir'in Edremit ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İbrahimce Mahallesi'nde operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonda, çalıntı olduğu tahmin edilen, şasi ve motor numaraları kazınmış 16 motosiklet, muhtelif çapta 4 ruhsatsız silah, bir pompalı tüfek ve 30 fişek, 10 gram esrar, 100 gram sentetik uyuşturucu, 102 tablet ile hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı K.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 09:19 - Kaynak: AA
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