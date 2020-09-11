169 yıllık Pazarlık Camii, restorasyonu tamamlanarak hizmete açıldı - Son Dakika

169 yıllık Pazarlık Camii, restorasyonu tamamlanarak hizmete açıldı

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde gotik döneme ait yapısı ile dikkat dikkat çeken 169 yıllık tarihi cami, sade bir törenle hizmete açıldı.

Gazicelal Mahallesi'nde bulunan ve çeşitli nedenlerle 4 yıldır bitirilemeyen Pazarlık Camii, AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz tarafından ibadete açıldı.

Açılış törenine, diğer yetkililerin yanı sıra Vakıflar Bölge Müdürü Şakir Erarı, İl Müftüsü Ramazan Topçam ve Edremit Müftüsü Ahmet Yayla, Edremit Belediye Başkan Yardımcıları Tayfun Gerkus, Tümdeniz Çelebi, Edremit ilçe Emniyet Müdürü Hasan Çınar, Büyükşehir Belediyesi Körfez Daire Başkanı Kazım Arslan ve AK Parti ilçe Başkanı Ekrem Umutlu, diğer daire amir ve müdürleri katıldı.

AK Parti Balıkesir Milletvekili AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Mustafa Canbey, "Ecdat yadigarı bu yapının atıl vaziyette kalmasına izin vermedik. Emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi.

Konuşmaların ardından okunan dua ve kesilen kurdele ile cami halkın ibadetine açıldı. Ardından protokol üyelerinin katılımı ile camide ilk cuma namazı eda edildi.

Vakıflar Bölge Müdürü Şakir Erarı, caminin en kısa sürede eksiklerinin ise en kısa zamanda giderileceğini belirterek cami ilgili olarak şu bilgileri verdi:

"Balıkesir ili, Edremit ilçesi, Gazicelal Mahallesi'nde bulunan Pazarlık Camii'nin mülkiyeti Gazi Celal Vakfı'na aittir. Pir oğlu Hacı İbrahim kızı Çakır Emine Hanım tarafından Hicri 1267/ Miladi 1851 yılında inşa edilmiştir. Minare Miladi 1925 yılında eklenmiştir. Binanın mezarı caminin güneydoğu köşesindeki hazirede yer almaktadır. Camideki restorasyon çalışmalarına 05.02.2016 tarihinde başlanmış, ancak firma ekonomik darlığa düştüğünden iş uzun zaman sürüncemede kalmıştır. Milletvekili Mustafa Canbey'in konuya müdahil olmasıyla işin tamamlanması için gerekli tedbirler alınmıştır. Önceki sözleşme feshedilerek iş yeniden ihale edilmiş, 08.11.2019 tarihinde Forum Restorasyon Mimari Yapı İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi firması ile yeni bir sözleşme yapılmıştır. Kalan işler bu firmanın sorumluluğunda, bu Ağustos ayında tamamlanmıştır.

Restorasyon çerçevesinde camide, yapının ön kısmında bulunan ve caminin görünümünü kötü etkileyen abdest alma yeri kaldırılmış, doğu kısmında yenisi inşa edilmiştir. Çatının bozulan kısımları onarılmış ve yalıtım tedbirleri uygulanmıştır. Harimde, kubbede ve kadınlar mahfilinin tavanlarında çatı akıntısından meydana gelen bozulmalar tamir edilmiştir. Kubbe ve tonoz örtüleriyle kadınlar mahfilinin konstrüksiyonunda yer alan ahşap elemanların bozulanları değiştirilmiştir. Harimde beton döşeme sökülerek ahşap döşeme yapılmıştır. Caminin giriş kısmına sundurma eklenmiştir. Demirden olan pencere doğramaları sökülerek meşeden yapılmıştır. Elektrik tesisatı yenilenmiştir. Restorasyon çalışmalarına ise 381 bin 524 TL sözleşme bedeli ile başlanmış, uygulama sırasında yapıda tespit edilen yeni durumlar dolayısıyla proje değişikliği ve keşif artışına gidilmiş ve bugüne kadar toplam 411 bin 807 TL harcanmıştır. Cami, ilk zamanlardan bugüne Gazi Celal Camii, Pazarlık Camii, Pazaryeri Camii, Pırasa Camii gibi adlarla anılmıştır. Yapı, dikdörtgen planlıdır. Harim mekanı kubbe ile, kadınlar mahfili çapraz tonoz ile örtülüdür. Dıştan ise Marsilya tipi kiremit ile kaplı kırma çatı ile örtülüdür. Cephe düzeni bakımından gotik dönem mimarisi ile benzerlik göstermektedir."