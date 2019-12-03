Son Dakika Haberleri: Edremit'te 2 silah ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Edremit'te 2 silah ele geçirildi - Son Dakika

Edremit'te 2 silah ele geçirildi

6 saat önce

Balıkesir'de polis son 24 saat içinde yaptığı uygulamalarda Edremit ilçesinde 2 adet silah ele geçirdi.

Edremit'te 2 silah ele geçirildi, System.String[]

Balıkesir'de polis son 24 saat içinde yaptığı uygulamalarda Edremit ilçesinde 2 adet silah ele geçirdi.


Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Balıkesir genelinde son 24 saat içerisinde 2 adet silah yakalandı. Uygulamalar neticesinde Edremit ilçesinde 1 adet ruhsatsız ateşli silah ve 5 adet fişek, 1 adet yivsiz av tüfeği ve 7 adet kartuş ele geçirildi. Emniyet ekipleri tarafından silahlara el konulurken, silahlarla yakalanan şahıslar hakkında yasal işlem yapıldı. - BALIKESİR

Balıkesir, Edremit, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 11:05 Kaynak: İHA
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