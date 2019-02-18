Edremit'te 20 Düzensiz Göçmen Yakalandı
41 dakika önce
Balıkesir'in Edremit ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 20 Afgan uyruklu düzensiz göçmen geçiş hazırlığı yaparken yakalandı.
Balıkesir
'in Edremit
ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan
'ın Midilli Adası
'na gitmeye çalışan 20 Afgan uyruklu düzensiz göçmen geçiş hazırlığı yaparken yakalandı. Düzensiz göçmenlerle birlikte bir kişi de organizatör olduğu iddiasıyla gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir grup insanın Avcılar
Mahallesi Karaburun
bölgesinden Midilli Adası'na geçmek üzere hazırlık yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Bölgede 20 Afganistan
uyruklu düzensiz göçmeni yakalayan ekipler, kaçışı organize ettiği iddiasıyla A.M.J'yi gözaltına aldı. Afganlar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken A.M.J. İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. - BALIKESİR
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 03:10 Kaynak: İHA
Bomba İddia: Survivor Türkiye Yunanistan Yayından Kaldırılıyor
Acun Ilıcalı, "Survivor Yayından Kaldırılacak" İddialarına Cevap Verdi
1 Kişinin Öldüğü 10 Kişinin de Yaralandığı Kazanın Kamera Görüntüleri Ortaya Çıktı
2 Gündür Kayıp Olan Genç Kızın Cesedi Bulundu