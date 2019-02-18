Son Dakika Haberleri: Edremit'te 20 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edremit'te 20 Düzensiz Göçmen Yakalandı

41 dakika önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 20 Afgan uyruklu düzensiz göçmen geçiş hazırlığı yaparken yakalandı.

Edremit'te 20 Düzensiz Göçmen Yakalandı, System.String[]
Balıkesir'in Edremit ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 20 Afgan uyruklu düzensiz göçmen geçiş hazırlığı yaparken yakalandı. Düzensiz göçmenlerle birlikte bir kişi de organizatör olduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir grup insanın Avcılar Mahallesi Karaburun bölgesinden Midilli Adası'na geçmek üzere hazırlık yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Bölgede 20 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni yakalayan ekipler, kaçışı organize ettiği iddiasıyla A.M.J'yi gözaltına aldı. Afganlar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken A.M.J. İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 03:10 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bomba İddia: Survivor Türkiye Yunanistan Yayından Kaldırılıyor Acun Ilıcalı, "Survivor Yayından Kaldırılacak" İddialarına Cevap Verdi

1 Kişinin Öldüğü 10 Kişinin de Yaralandığı Kazanın Kamera Görüntüleri Ortaya Çıktı 2 Gündür Kayıp Olan Genç Kızın Cesedi Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.2.2019 15:51:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Edremit'te 20 Düzensiz Göçmen Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]