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Edremit'te muhtarlarla değerlendirme ve istişare toplantısı - Son Dakika

Edremit'te muhtarlarla değerlendirme ve istişare toplantısı

05.01.2022 10:44
Edremit'te muhtarlarla değerlendirme ve istişare toplantısı

Van'ın Edremit Belediyesi, geçen yıl yaptığı hizmetler ile 2022 yılında hayata geçirmeyi planladığı projelerle ilgili muhtarları bilgilendirdi.

Van'ın Edremit Belediyesi, geçen yıl yaptığı hizmetler ile 2022 yılında hayata geçirmeyi planladığı projelerle ilgili muhtarları bilgilendirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Millet Kıraathanesi'nde gerçekleştirilen toplantıya, Belediye Başkanı İsmail Say, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, AK Parti Edremit İlçe Başkanı Sezer Bayramoğlu, belediye meclis üyeleri ve mahalle muhtarları katıldı.

Toplantıda konuşan Belediye Başkanı Say, 2022 yılında her mahallede çalışma başlatacaklarını, ahırlar konusunda esnek davranmayacaklarını söyledi.

Kış mevsiminin başlamasıyla çalışmaların durduğunu belirten Say, şunları kaydetti:

"Havaların ısınmasıyla tüm ahırları şehir dışına çıkaracağız. Yıl içinde tarımsal sulama dahil köylerin içme suyu sorununu çözeceğiz. 2022'de su sorunu ve içme suyu sorunu olan köy kalmayacak. İller Bankası ve VASKİ'nin yürüttüğü altyapı ve kanalizasyon çalışmaları yüzde 70'i geçmiş durumda. Altyapı çalışmaları biten mahallelerin yollarını yapacağız. Bu da bizim en önemli iş planlarımızdan biri."

Rutin çalışma ve yatırımlarının devam ettiğini ifade eden Say, "Bakanlıklar düzeyinde görüşmelerimiz devam ediyor. Belki hastane ve sağlık ocağı gibi müjdelerimiz olabilir. Ama yıllardır en büyük problemlerden biri olan ve 6-7 mahalleyi ilgilendiren Şamran konusu. Nasip olursa önümüzdeki haftalarda sayın bakanımızla yapacağımız toplantıda birinci gündem maddemizi oluşturan bir konu." diye konuştu.

Program, mahalle muhtarlarının talep ve önerilerinin alınmasının ardından son erdi.

Edremit'te muhtarlarla değerlendirme ve istişare toplantısı
Edremit'te muhtarlarla değerlendirme ve istişare toplantısı
Edremit'te muhtarlarla değerlendirme ve istişare toplantısı
Edremit'te muhtarlarla değerlendirme ve istişare toplantısı

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Edremit Belediyesi, İsmail Say, Edremit, Van, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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