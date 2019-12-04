"Edremit'te 21 düzensiz göçmen yakalandı"

"Planlı keşif gözetleme faaliyeti icra eden TCG KUŞADASI karakol gemimiz, Edremit Körfezi'nde bir düzensiz göçmen botu tespit ederek 21 düzensiz göçmenin Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca kurtarılmasını sağladı."

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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