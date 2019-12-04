"Edremit'te 21 düzensiz göçmen yakalandı"
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Milli Savunma Bakanlığı, Edremit Körfezi'nde bir düzensiz göçmen botunda tespit edilen 21 düzensiz göçmenin yakalandığını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 10:40 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanlığı, Edremit Körfezi'nde bir düzensiz göçmen botunda tespit edilen 21 düzensiz göçmenin yakalandığını bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Planlı keşif gözetleme faaliyeti icra eden TCG KUŞADASI karakol gemimiz, Edremit Körfezi'nde bir düzensiz göçmen botu tespit ederek 21 düzensiz göçmenin Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca kurtarılmasını sağladı."
(Mehmet Kalay/İHA)
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