Edremit'te 25 yıl sonra ekilen araziden ilk mahsuller toplandı - Son Dakika

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 25 yıl aradan sonra belediye tarafından tahsis edilerek tarıma kazandırılan tarladan ilk mahsul olarak kabak ve salatalık toplandı.

Edremit Belediyesi ve S.S Çıkrıkçı Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin ortak hizmet projesi kapsamında 146 dönüm arazide başlayan sebze üretiminde ilk ürün olarak elde edilen kabak ve salatalık, Çıkrıkçı Mahallesi Muhtarı ve kooperatif başkanı Tahsin Yıldız ve çiftçiler tarafından ilçe belediyesi önüne getirilerek burada başkan Selman Hasan Arslan ile vatandaşlara sunuldu.

Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, fidesinden tohumuna kadar hepsinin Edremit Ovasının kendi ürünlerinden elde edilen meyve ve sebzelerden ilk mahsulleri aldıklarını söyledi.

Başlattıkları projeyle ilk ürünlerini almanın kendilerini çok mutlu ettiğini belirten Arslan, "Edremit Belediyesi olarak kooperatifimize üretimden pazarlamaya kadar her türlü desteği vermeye de devam edeceğiz. Bu değerli projeye katkı sunan herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Çıkrıkçı Mahalle Muhtarı ve kooperatif başkanı Yıldız da belediye ile ortak işbirliği şeklinde ilk başta mevsimine göre domates, biber, patlıcan, salatalık, kabak, kavun, karpuz, fasulye ve salatalık ekimleri yapacaklarını belirtti.