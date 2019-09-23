Son Dakika Haberleri: Edremit'te 37 düzensiz göçmen yakalandı
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Edremit'te 37 düzensiz göçmen yakalandı

1 saat önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde jandarmanın yaptığı operasyonda 37 düzensiz göçen ve 3 organizatör yakalandı.

Edremit'te 37 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Balıkesir'in Edremit ilçesinde jandarmanın yaptığı operasyonda 37 düzensiz göçen ve 3 organizatör yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Edremit ilçe J.K.lığı sorumluluk bölgesinde göçmen kaçakçılığı yapılacağı bilgisi alınması üzerine Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ve Güre Jandarma Karakol Komutanlığı ile ortaklaşa yapılan çalışma neticesinde Edremit- Çanakkale yolu üzerinde Yağcılar mevkiinde 34 ET 1726 plakalı araç durduruldu. Araçta yapılan kontrolde 22 yetişkin erkek, 8 yetişkin bayan ve 7 çocuk toplam 37 Afganistan uyruklu şahıs ve araç şöförü Barış Ö yakalandı. Devamında yapılan çalışmada göçmen taşıyan araca eskortluk yapan 34 PR 8297 plakalı araç ve araçta bulunan organizatörler Üstün T. ve Turan T. yakalandı. Organizatörler Üstün T., Turan T. ve Barış Ö. gözaltına alındı. Şahısların hakkında tahkikat başlatıldı. - BALIKESİR

Balıkesir, Edremit, Araç, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 02:40 Kaynak: İHA
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