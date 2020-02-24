Edremit'te 38 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Edremit'te 38 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Edremit'te 38 düzensiz göçmen yakalandı

7 saat önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde jandarma tarafından 38 mülteci yakalandı.

Edremit'te 38 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Balıkesir'in Edremit ilçesinde jandarma tarafından 38 mülteci yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca Edremit Güre Mahallesi Tahtakuşlar mevkiinde göçmen kaçakçılığı yapılacağı bilgisi alınması üzere yapılan kontrolde Yunanistan'ın Midilli Adası'na yasadışı yollarla gitmeye çalışan 10 Kongo, 1 Senegal, 27 Afganistan uyruklu olmak üzere toplam 38 yabancı uyruklu şahıs ve bunlara organizatörlük yaptığı tespit edilen S.T ve D.K isimli şahıslar yakalandı. Şüpheliler S.T ve D.K'nın kullanmış olduğu iki araçlara el konuldu. Yakalanan yabancı uyruklu şahıslarla alakalı gerekli işlemlere başlandı. - BALIKESİR

Balıkesir, Jandarma, Edremit, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 04:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

17 yaşındaki genç, annesine şiddet uygulayan babasını öldürdü
Isparta'da kaybolan 3 liseli kız, Denizli'de otostopla bindikleri araçta görüntülendi Ceren Damar'ın katilinin avukatı skandal sözlerini savundu: Vicdanım çok rahat FETÖ sebebiyle meslekten ihraç edilen adam, karısını öldürdü ancak "akıl sağlığı yerinde olmadığı için" ceza almadı

Son Dakika Haberleri
23:22 Soylu'nun Arka Sokaklar paylaşımı sosyal medyayı salladı: Eyvallah Rıza Baba
21:42 Biricik Suden'in fotoğrafını kendisine aitmiş gibi paylaşan Harika Avcı, sosyal medyanın diline düştü
21:41 Ünlü çiftten alkışlanacak hareket
20:30 Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin bebeğinin cinsiyeti belli oldu
20:10 Can Yaman İtalya'da canlı yayına çıktı, programın reytingleri rekor kırdı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2020 00:02:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Edremit'te 38 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]