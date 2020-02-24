Edremit'te 38 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Balıkesir'in Edremit ilçesinde jandarma tarafından 38 mülteci yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca Edremit Güre Mahallesi Tahtakuşlar mevkiinde göçmen kaçakçılığı yapılacağı bilgisi alınması üzere yapılan kontrolde Yunanistan'ın Midilli Adası'na yasadışı yollarla gitmeye çalışan 10 Kongo, 1 Senegal, 27 Afganistan uyruklu olmak üzere toplam 38 yabancı uyruklu şahıs ve bunlara organizatörlük yaptığı tespit edilen S.T ve D.K isimli şahıslar yakalandı. Şüpheliler S.T ve D.K'nın kullanmış olduğu iki araçlara el konuldu. Yakalanan yabancı uyruklu şahıslarla alakalı gerekli işlemlere başlandı. - BALIKESİR