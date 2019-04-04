Son Dakika Haberleri: Edremit'te 4 Kişilik Hırsızlık Şebekesi Yakalandı

Edremit'te 4 Kişilik Hırsızlık Şebekesi Yakalandı

14 dakika önce

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde çok sayıda ev ve iş yeri ile otomobilden hırsızlık olayı gerçekleştiren 4 şüpheli polis tarafından yakalandı.

Edremit'te 4 Kişilik Hırsızlık Şebekesi Yakalandı, System.String[]
BALIKESİR'in Edremit ilçesinde çok sayıda ev ve iş yeri ile otomobilden hırsızlık olayı gerçekleştiren 4 şüpheli polis tarafından yakalandı.

Edremit ilçesinde son günlerde ev ve iş yerleri ile park halindeki otomobillerde yaşanan hırsızlık olaylarının ardından Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. Olay yerlerindeki güvenlik kameralarına ait kayıtları inceleyen polisler, şüphelilerin G.B., T.O., S.Ö. ve F.S. olduğunu belirledi. 2 oto hırsızlığı, 2 oto hırsızlığı teşebbüsü, 3 otodan hırsızlık ile ev ve işyerlerini soydukları tespit edilen şüpheliler, gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çalıntı olduğu belirlenen televizyon, çay makinesi, 5 adet araç aküsü ile elektrikli testere bulundu. Şüpheliler, adliyeye sevk edildi. - Balıkesir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 08:48 Kaynak: DHA

Balıkesir, Edremit, Güncel
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