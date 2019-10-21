Son Dakika Haberleri: Edremit'te 4'üncü EYCC Yorkshire Kanarya Yarışması yapıldı
Son Dakika Güncel Edremit'te 4'üncü EYCC Yorkshire Kanarya Yarışması yapıldı

Edremit'te 4'üncü EYCC Yorkshire Kanarya Yarışması yapıldı

7 dakika önce

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, dünyanın en büyük kanarya ırk güzellik yarışması olarak tanınan 'Uluslararası Yorkshire Kuş Güzellik Yarışması'nın 4'üncüsü düzenlendi.

Edremit'te 4'üncü EYCC Yorkshire Kanarya Yarışması yapıldı, System.String[]
BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, dünyanın en büyük kanarya ırk güzellik yarışması olarak tanınan 'Uluslararası Yorkshire Kuş Güzellik Yarışması'nın 4'üncüsü düzenlendi. Güre Atatürk Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda düzenlenen yarışmaya 2 bine yakın kanarya ve sahibi katıldı.

Edremit Belediyesi ve Edremit Yorkshire Kanarya Kulübü iş birliğiyle düzenlenen Yorkshire türü kanarya meraklılarının dünyanın dört bir yanından izlemek için geldiği '4'üncü EYCC Yorkshire Kanarya Yarışması' yeniden dünya rekoruna imza attı. Güre Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen yarışmada Amerika, Lübnan, Filistin, İtalya, İngiltere, Belçika ve Türkiye'den gelen katılımcılar yer aldı. İngiltere'de yapılan Yorkshire yarışmalarına katılım 600 civarında iken Edremit'teki organizasyonda katılım 2 bini buldu. Ayrıca dünyaca ünlü jüriler İngiltere'den Bob Pepper, Stephen Dominey, İrlanda'dan Steve Edmond, George McCracken, Belçika'dan Leon Lebrun'un yaptığı değerlendirmelerle yarışma, hem en büyük  hem de en kaliteli yarışma olarak seçildi.

Dereceye girenlere ödüllerini Edremit Belediye Başkanı CHP'li Selman Hasan Arslan verdi. Başkan Arslan, "Dünyanın en büyük yarışmasının Edremit'te yapılmasından dolayı gururluyuz. Bu yarışmayla birlikte bölgemizde ciddi bir kuş turizmi oluştuğunu da gözlemledik, gelecek yıllarda bu etkinliğimizi daha da geliştirmeyi istiyoruz. Dünya çapında ilgiyle takip edilen böylesine önemli bir etkinliği kentimizde düzenleyen derneklerimize ve yöneticilerine de teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Etkinliğe, Türkiye Kanarya ve Kafes Kuşları Federasyonu Başkanı Yılmaz Çakmak, Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Metin Tunçer, Belediye Meclis Üyesi Nezahat Salon, Edremit Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Tamer Acar da katıldı.


- Balıkesir
Güzellik Yarışması, İngiltere, Balıkesir, Edremit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 08:33 Kaynak: DHA
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