Edremit'te 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı - Son Dakika

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 5 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İkizçay Mahallesi'ndeki bir sitede bulunan binanın çatısından dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.
Kısa sürede olay yerine gelen ekipler alevlere müdahale ederek yangını büyümeden söndürdü.
Çatıda hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 09:25 - Kaynak: AA
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