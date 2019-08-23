Son Dakika Haberleri: Edremit'te 50 bin TL'lik uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Edremit'te 50 bin TL'lik uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

1 saat önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Edremit'te 50 bin TL'lik uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı, System.String[]

Balıkesir'in Edremit ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından yapılan çalışmada 35 AAH 203 plakalı otomobil ile ilçeye uyuşturucu madde getirileceği bilgisi alındı. Edremit girişinde uygulama noktasında durdurulmak istenen araç dur ihtarına uymayarak kaçtı. Polis ve araç arasında kovalamaca yaşandı. Araç daha sonra polis ekipleri tarafından durduruldu. Yapılan aramada aracın vites konsülünün alt kısmına saklanmış vaziyette 99,26 gram ve şahsın üst aramasında 0.85 gram olmak üzere yaklaşık piyasa değeri 50 bin TL olan 100.11 gram metanfamin maddesi ele geçirildi. Ola ile ilgili olarak O.S., S.D. ve G.G göz altına alındı. Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen şahısların adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - BALIKESİR

Balıkesir, Edremit, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 01:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşiktaş'a gelmek için 2,2 milyon TL'den vazgeçti
Fuhuş yalanıyla, 40 ilde 104 erkeği 40 bin lira dolandıran hırsızlar yakalandı Gölgesi için diktiği ağaçtan 40 bin TL kazandı İçişleri Bakanlığı: 300 bin TL ödüllü Gri Liste'deki terörist etkisiz hale getirildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.8.2019 15:03:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Edremit'te 50 bin TL'lik uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]