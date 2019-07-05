Son Dakika Haberleri: Edremit'te 74'lük yankesici yakalandı
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Edremit'te 74'lük yankesici yakalandı

1 saat önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde minibüslerde yankesicilik yöntemiyle para çaldığı öne sürülen şüpheli yakalandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde minibüslerde yankesicilik yöntemiyle para çaldığı öne sürülen şüpheli yakalandı.
Polis ekipleri, Edremit ilçe merkezi ile Akçay Mahallesi arasında yolcu taşıyan minibüslerde son günlerde yaşanan hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlattı.
Minibüslerdeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, araçlarda mağdurların yanlarında oturan zanlının kimliğinin Osman Y. (74) olduğunu belirledi.
Edremit Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Osman Y. hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası da bulunduğu öğrenildi.
Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Edremit'te 74'lük yankesici yakalandı
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 03:38 Kaynak: AA
Balıkesir, Edremit, Akçay, Polis, Güncel
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