Son Dakika Haberleri: Edremit'te 75.yıl Ortaokulunun Kermesi İlgi Gördü

Edremit'te 75.yıl Ortaokulunun Kermesi İlgi Gördü

32 dakika önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 75. Yıl Ortaokulu Okul Aile Birliği tarafından okula destek amacıyla düzenlenen kermese ilgi büyük oldu.

Edremit'te 75.yıl Ortaokulunun Kermesi İlgi Gördü, System.String[]
Balıkesir'in Edremit ilçesinde 75. Yıl Ortaokulu Okul Aile Birliği tarafından okula destek amacıyla düzenlenen kermese ilgi büyük oldu.

Edremit Belediyesi önünde düzenlenen kermeste okul yöneticileri, öğrenciler, veliler ve vatandaşlar kermeste bir araya geldi. Kermeste okul velileri tarafından hazırlanan yiyecekler satışa sunuldu. Velilerin okuldaki sosyal sorumluluk projesine kayıtsız kalmaması büyük takdirle karşılandı. Satışa sunulan birbirinden lezzetli yiyecekler herkesin iştahını kabarttı.

Edremit Körfezi'nin en başarılı okullarından olan 75. Yıl Ortaokulu Okul Müdürü Muharrem Yenigün, "75. Yıl Ortaokulu olarak akademik başarının yanında sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere de büyük önem veriyoruz. Eğitimde en önemli unsurlardan olan velilerimizin katkılarıyla Okul Aile Birliğimiz tarafından düzenlenen kermesimizden elde edilen gelirle okulumuzun fiziki anlamda eksiklerini gidermeyi planlıyoruz. Okul Aile Birliğimize, velilerimize, öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve kermesimize katkıda bulunanlara teşekkür ediyorum" dedi. Kermese Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Tuncay Kılıç, daire amir ve müdürleri de katıldı. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 10:51 Kaynak: İHA

Edremit Belediyesi, Balıkesir, Edremit, Güncel
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