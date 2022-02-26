Edremit'te açıktan hırsızlıkta kullanılan at arabaları da toplandı - Son Dakika
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Edremit'te açıktan hırsızlıkta kullanılan at arabaları da toplandı

26.02.2022 17:08
Edremit'te açıktan hırsızlıkta kullanılan at arabaları da toplandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde polis, artan demir hırsızlığı olayları ile ilgili olarak açıktan hırsızlıkta kullanılan at arabalarını topladı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde polis, artan demir hırsızlığı olayları ile ilgili olarak açıktan hırsızlıkta kullanılan at arabalarını topladı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Trafik Amirliği ekipleri, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin 23.06.2021 tarih ve 146 Karar sayılı yazısında at arabası araçların toplatılması konusuyla ilgili olarak

ilçe merkezi ve Akçay bölgesinde devriye ve trafik ekipleriyle birlikte yaptığı denetimlerde hurda ve açıktan hırsızlıkta kullanılan 17 adet at arabasının otoparka çekilerek bağlandığı öğrenildi.

Öte yandan bu yıl içinde yapılan denetimlerde ise, hurda toplayan araçların/motosikletlerin arkalarına bağlı bulunan 12 yarı römorka el konulduğu ifade edildi. Polisin hırsızlık malı alan, çalan toplayan kişilere yönelik etkin mücadelesinin ise ilçede aralıksız olarak sürdüğü açıklandı. - BALIKESİR

Edremit'te açıktan hırsızlıkta kullanılan at arabaları da toplandı
Edremit'te açıktan hırsızlıkta kullanılan at arabaları da toplandı

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Edremit'te polisin şok hurdacı operasyonu Edremit'te polisin şok hurdacı operasyonu

Balıkesir, Hisarcık, Edremit, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Edremit'te açıktan hırsızlıkta kullanılan at arabaları da toplandı - Son Dakika


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