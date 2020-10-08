Edremit'te ağaç kesimleri izne bağlandı - Son Dakika

Van'ın Edremit ilçesinde, yeşil alanların ve nitelikli ağaçların korunması amacıyla ağaç kesimleri izne bağlandı.

Edremit Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçede son günlerde artan ağaç kesimlerinin engellenmesine yönelik Belediye Meclisi'nde bazı kararlar alındı.

İlçedeki nitelikli ağaçların kesilmemesi, kesilmesi gereken ağaçların da önceden belirlenmesi kararını alan belediye, verilecek izin doğrultusunda yapılacak kesimlerle ilgili vatandaşlardan peyzaj projesi talep edecek.

Kesilen ağaçların yerine her 30 metrekare alan için yeni ağaç dikilmesini isteyecek belediye, izinsiz yapılan kesimlerin tespit edilmesi durumunda cezai işlem uygulayacak.