Edremit'te AK Parti'den 'Can dostlar yaşasın' projesi

BALIKESİR'de AK Parti Edremit İlçe Başkanlığı, sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla, 'Can dostlar yaşasın' isimli sosyal sorumluluk projesi başlattı. Sokak hayvanlarının sahiplendirilmesine aracılık eden 'Satın alma, sahiplen' sloganlı proje çalışmasıyla, kedi ve köpekler sıcak yuvalarla buluşturulurken, 'Onlar mamaya muhtaç' sloganıyla da her mahallede oluşturulacak besleme noktalarıyla çöp konteynerinden kurtarılması amaçlanıyor. Edremit AK Parti İlçe Başkanlığı tarafından başlatılan sosyal sorumluluk projesiyle, sokak hayvanlarına sahip çıkılması ve sahiplendirilmesi teşvik ediliyor. İlçedeki mahallelerde belirlenen farklı noktalara mama kutuları bırakılarak, ilçede artan sokak hayvanlarına herkesin destek olması istendi. AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu, "İlçemiz genelinde modern çöp konteynerleri hizmete girmeye başladı. Bu konteynerlerden karınlarını doyurmak isteyen sokak hayvanlarının mahsur kaldığını ve maalesef farkında olmadan çöp kamyonlarına nakil edilerek telef oldukları şikayetlerini aldık. Bu şikayetlerden yola çıkarak başladığımız çalışmalarımızı, 'Can dostlar yaşasın' isimli sosyal sorumluluk projemiz ile perçinliyoruz. Projemiz iki farklı çalışmayı içinde barındırıyor. Birincisi, 'Satın alma, sahiplen' sloganlı kedi ve köpek sahiplendirme çalışmasıdır. İkincisi de, bugün burada ilkini yerleştirdiğimiz 'Onlar mamaya muhtaç' sloganlı mama noktaları çalışmasıdır. Sokak hayvanlarına sahip çıkmak insanlık vazifelerimiz arasındadır ve onlar bize emanettir" dedi.

'DEĞER BİÇİLMEMELİ'

Kedi ve köpeklerin kesinlikle değer biçilmemesi gereken canlılar olduğunu belirten Ekrem Umutlu, "Kedi ve köpekler bizim can dostlarımızdır. Onlar bizlere Allah'ın emaneti olan canlılardır. Can dostlarımız dediğimiz emanetlerimize değer biçilebilir mi? Parayla satılabilir mi? Kedi ve köpeklerin satılmasına karşıyız. Bu sebeplerden dolayı, sosyal sorumluluk projemize bu çalışmayı da dahil ettik. 'Satın alma, sahiplen' diyerek, özellikle sokak hayvanlarını sıcak yuvalarla buluşturmaya kararlıyız. Bu bağlamda, parti binamızdaki proje sorumlusu arkadaşlarımız, isteyen her hayvansever ile irtibata geçecek ve kesinlikle güvene dayalı bir biçimde sahiplendirme çalışması yürüteceklerdir. Yaz aylarında ilçemize gelen tatilcilerin, tatil dönüşü ilçemizde kedi ve köpeklerini bıraktıklarının da bilincindeyiz ve yaz sezonu yaklaşırken, tatilcileri bu konuda farklı yöntemlerle uyarma çalışmalarına da başlayacağız. Hayvanseverlere gösterdikleri ilgiden dolayı şimdiden teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

'ONLAR MAMAYA MUHTAÇ'

Mama noktalarının çoğaltılması için yoğun bir çalışma yapacaklarını ifade ederek, projenin canlı kalması için hayvanseverlere güvendiklerini vurgulayan AK Parti İlçe Başkanı Ekrem Umutlu, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Can dostlar yaşasın projemiz kapsamında bugün birincisini oluşturduğumuz mama notasının sayısını 16'ya çıkartmış olacağız. İlk etabını bugün gerçekleştirdiğimiz mama noktalarını her mahallemize ve ihtiyaç arz eden tüm alana yayacağız. Sokak hayvanları için hayati önem arz eden mama noktalarımızda kedi ve köpekler için iki ayrı mama kabı bulunmaktadır ve üst kapakları açılarak mama dolumu yapılabilmektedir. Hayvansever vatandaşlarımızın bu kapları boş bırakmayacağının farkında olsak da, proje sorumlularımız kontrolleri gerçekleştirip eksikleri giderecektir. Vatandaşlardan talebimiz, bu mama noktalarını koruyup kollamalarıdır. Projemizin hayata geçirilmesinde emeği olanlara teşekkürlerimizi sunuyoruz."

- Balıkesir