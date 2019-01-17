Edremit'te Ambulans Şoförü Öldürüldü
1 saat önce
Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir ambulans şoförü öldürüldü.
Balıkesir
'in Edremit
ilçesinde bir ambulans şoförü öldürüldü.
İddiya göre, B.O. (29), annesini daha önce tehdit ettiği gerekçesiyle konuşmak için Bilal E'nin (45) yanına gitti. Bilal E'nin elini beline attığını iddia eden B.O. silahı ile ateş ederek Bilal E'yi başından ağır yaraladı. B.O. daha sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Olay yerinde ağır yaralanan ambulans şöförü Bilal E. kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. B.O'nun sorgusu sürüyor. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 01:34 Kaynak: İHA
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