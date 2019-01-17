Son Dakika Haberleri: Edremit'te Ambulans Şoförü Öldürüldü

Edremit'te Ambulans Şoförü Öldürüldü

1 saat önce

- Edremit'te ambulans şoförü öldürüldüBALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir ambulans şoförü öldürüldü.

- Edremit'te ambulans şoförü öldürüldü

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir ambulans şoförü öldürüldü.
İddiya göre, B.O. (29), annesini daha önce tehdit ettiği gerekçesiyle konuşmak için Bilal E'nin yanına gitti. Bilal E'nin elini beline attığını iddia eden B.O. silahı ile ateş ederek Bilal E'yi başından ağır yaraladı. B.O. daha sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Olay yerinde ağır yaralanan ambulans şöförü Bilal E. kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. B.O'nun sorgusu sürüyor.
(EME-BT-MŞ)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 03:38 Kaynak: İHA

Balıkesir, Edremit, 3. Sayfa
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