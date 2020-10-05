Edremit'te asayiş uygulaması - Son Dakika

Balıkesir'in Edremit ilçesinde polis ekiplerince asayiş uygulaması yapıldı.İlçe genelinde 197 araç ve 140 kişinin kimlik bilgilerinin sorgulandığı çalışmalarda, 27 araç sürücüsüne ve kurallara uymayan araçların plakalarına toplam 31 bin 36 lira para cezası kesildi. 6 araç ise evrak eksikliği nedeniyle trafikten menedildi.

Ayrıca uygulamada, araçlarda ve sorgulanan kişilerin üzerlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız bir av tüfeği ve 3 kurusıkı tabanca ile bu silahlara ait 9 ses fişeği ele geçirildi.