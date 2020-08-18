Edremit'te asfalt çalışmaları - Son Dakika

Van'ın Edremit ilçesi Kavurma Mahallesi'ne yapılan yeni yol asfaltlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Edremit Belediyesi tarafından Kavurma Mahallesi'ne bin 600 metrelik yeni yol yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri de yeni yolu asfaltladı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, yolun tamamlanmasıyla mahalle sakinlerinin şehre ulaşımlarının kolaylaşacağını söyledi.

Mahalleye giden eski yolda sıkıntılar yaşandığını belirten Vali Bilmez, "Bu yolumuz daha yeni açılıyor. Daha önce bir vatandaşın özel mülkünden yol verildiği için vatandaşımız canı sıkıldığında kapatabiliyordu. 20 metre genişliğinde bin 600 metre uzunluğunda bu yolumuz tamamlandığında vatandaşlarımızın şehre ulaşımları daha rahat bir şekilde sağlanacak. Toplu taşıma araçlarımızın güzergahlarını da bu yolun üzerine alarak bu mahallemizin mağduriyetini gidereceğiz." dedi.

Yapılan çalışmayla mahallenin imar yoluna kavuştuğunu ifade eden Mahalle Muhtarı Melek Kına da "Burası tamamlandığında inşallah daha modern bir görünüme kavuşacak. Sayın Valimiz ve Edremit belediye başkanımızın gayretleri daha güzel bir mahalleye kavuşacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Vali Bilmez'e Edremit Kaymakamı ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhammet Fuat Türkman, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say ve Memur-Sen Van Şube Başkanı Mehmet Ali Uca da eşlik etti.