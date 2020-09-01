Edremit'te asfalt çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Van'ın Edremit ilçesinde 3 mahalle yolunun asfaltlanması için çalışma başlatıldı.

Edremit Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçede başlatılan asfaltlama çalışmaları devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin de destek verdiği çalışmalarda, Gölkaşı, Bakımlı ve Kıyıcak mahalle yolları asfaltlanıyor.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhammet Fuat Türkman ve Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, çalışmaları yerinde inceledi.

Bilmez, vatandaşların yaşam koşullarını olumsuz etkileyen yolların asfaltlanması için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Tozlu yolların asfalta kavuştuğunu aktaran Bilmez, "Temel görevimiz halkımıza hizmet etmek ama talepler sonsuz, imkanlar kısıtlı. Bizimde görevimiz bu kıt imkanlarla bu sonsuz talepleri karşılamak. İnşallah daha yaşanır bir Van için hep birlikte, el ele verip daha güzel bir Van oluşturmaya çalışacağız." diye konuştu.

Edremit Belediye Başkanı Say ise uzun zamandır asfaltlanmayan yolların yeni bir görünüme kavuşturulduğunu belirtti.

Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür eden Say, "Bugün 4,5 kilometrelik kısım asfaltlanacak. Bu yolumuz çok uzun zamandır yenilenmeyi bekliyordu. Çok şükür bize nasip oldu, bu hizmeti halkımıza sunduk." dedi.