Son Dakika Haberleri: Edremit'te aşırı yağmurda göle dönen yollarda çöp konteynerleri yüzdü
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Edremit'te aşırı yağmurda göle dönen yollarda çöp konteynerleri yüzdü

37 dakika önce

Edremit'te aşırı yağmurda göle dönen yollarda çöp konteynerleri yüzdüBALIKESİR - Beklenen yağmur Kuzey Ege'de gece kötü başladı.

Edremit'te aşırı yağmurda göle dönen yollarda çöp konteynerleri yüzdü

BALIKESİR - Beklenen yağmur Kuzey Ege'de gece kötü başladı. Fırtına durmayan şimşek cakması ile etkili olan yağış, Balıkesir'in kuzey bölgesi ilçelerindeki ilçelerde çöp konteynırlarını yüzdürdü.

Yoğun yağış, gece yarısı Edremit başta olmak üzere Havran, Burhaniye, Gömeç ve özellikle Ayvalık'ta etkili oldu. Edremit'te ana arter yollar göle dönerken, Edremit ilçe merkezinde ana yollar göle döndü.

Araçlar güçlükle ilerlerken, göle dönen yollarda çöp konteynırlarının yüzmesi ilginç görüntüler oluşturdu. Bu görüntüler güvenlik kameralarına böyle yansıdı.

Edremit'te aşırı yağmurda göle dönen yollarda çöp konteynerleri yüzdü

Balıkesir, Kuzey Ege, Edremit, Genel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 04:44 Kaynak: İHA
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