Edremit'te atılan izmaritler kuru ot ve dalları yaktı - Son Dakika

Balıkesir'in Edremit ilçesinde dikkatsizlik sonucu atılan izmaritler, kuru ot ve dalların yanmasına neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Çıkrıkçı ve Akçay mahallelerinde çıkan kıyı yangınları, büyümeden Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yetkililer, araç içinden yancı madde ve şişe tarzı maddelerin atılmaması konusunda uyarılarını yeniledi. - BALIKESİR