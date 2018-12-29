Edremit'te Avm Yıkımı Sırasında İstinat Duvarı Çöktü

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, yıkımı devam eden alışveriş merkezinin istinat duvarı çöktü.

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, yıkımı devam eden alışveriş merkezinin istinat duvarı çöktü. Duvarın bulunduğu yol, araç ve yaya trafiğine kapatıldı.



İlçenin Akçay Caddesi'ndeki AVM'nin yıkımı gerçekleşirken, istinat duvarının üzerindeki asfalt yolda çatlaklar oluştu. Çatlakları fark edenlerin durumu yetkililere bildirmesiyle park halindeki 6 araç çekiciyle bulundukları yerden kaldırıldı. Kısa süre sonra istinat duvarı büyük bir gürültüyle çöktü. Edremit Belediyesi zabıta ekipleri, sokağı demir bariyerlerle araç ve yaya trafiğine kapattı.



Duvarın çökme anı, bir kişi tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.



- Balıkesir

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