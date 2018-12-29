Son Dakika Haberleri: Edremit'te Avm Yıkımı Sırasında İstinat Duvarı Çöktü

Edremit'te Avm Yıkımı Sırasında İstinat Duvarı Çöktü

58 dakika önce

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, yıkımı devam eden alışveriş merkezinin istinat duvarı çöktü.

Edremit'te Avm Yıkımı Sırasında İstinat Duvarı Çöktü, System.String[]
BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, yıkımı devam eden alışveriş merkezinin istinat duvarı çöktü. Duvarın bulunduğu yol, araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

İlçenin Akçay Caddesi'ndeki AVM'nin yıkımı gerçekleşirken, istinat duvarının üzerindeki asfalt yolda çatlaklar oluştu. Çatlakları fark edenlerin durumu yetkililere bildirmesiyle park halindeki 6 araç çekiciyle bulundukları yerden kaldırıldı. Kısa süre sonra istinat duvarı büyük bir gürültüyle çöktü. Edremit Belediyesi zabıta ekipleri, sokağı demir bariyerlerle araç ve yaya trafiğine kapattı.

Duvarın çökme anı, bir kişi tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.

- Balıkesir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 06:16 Kaynak: DHA

Akçay, Balıkesir, Edremit, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kayıp İhbarı Yaptığı Annesini Öldürüp Bahçeye Gömmüş Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin İstanbul Adaylarını Açıkladı

AK Parti Belediye Başkan Adayı, Aday Tanıtım Toplantısı Sırasında Baygınlık Geçirdi Son Dakika! İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Olarak Açıklanan Binali Yıldırım Gözyaşlarını Tutamadı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2018 19:14:10. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Edremit'te Avm Yıkımı Sırasında İstinat Duvarı Çöktü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]