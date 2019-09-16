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Edremit'te Avrupa Hareketlilik Haftası

1 saat önce

Van'ın Edremit ilçesinde Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında araç sürücülerine trafikte uyulması gereken kurallarla ilgili bilgilendirici broşürler dağıtılarak şeker ikram edildi.

Edremit'te Avrupa Hareketlilik Haftası, System.String[]

Van'ın Edremit ilçesinde Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında araç sürücülerine trafikte uyulması gereken kurallarla ilgili bilgilendirici broşürler dağıtılarak şeker ikram edildi.


Her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlenirken, Edremit Belediyesi de ilk defa etkinliklere ev sahipliği yaptı. Van Edremit Belediyesinin katkılarıyla Avrupa Hareketlilik Haftası için çeşitli aktiviteler düzenlenirken, araç sürücülerinin bilgilendirilmesiyle ilk etkinlik de start aldı. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafında organize edilen programda trafik polisleri eşlinde iki ayrı noktada sürücüler durdurularak, trafikte dikkat etmeleri gerekenler konusunda uyarıldılar. Belediye personelleri tarafından bilgilendirici broşürler sürücülere verilirken, aynı zamanda şeker ikramı da yapıldı.


Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında startı verilen etkinlikler, 18 Eylül Çarşamba günü TESKOMB Süphan İlk ve Ortaokulu öğrencilerine yönelik Avrupa Hareketlilik Haftası ile ilgili bilgilendirme semineri ile devam edilecek. 21 Eylül 2019 Cumartesi günü ise bisikletler eşliğinde 3 bin yıllık Şamran Kanalı üzerinde tarihe yolculuk gerçekleştirilecek. - VAN

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Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 03:43 Kaynak: İHA
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