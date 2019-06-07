Son Dakika Haberleri: Edremit'te bar sahibi polislere pitbul köpeği ile engel olmak istedi
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Edremit'te bar sahibi polislere pitbul köpeği ile engel olmak istedi

6 dakika önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde pitbul cinsi köpeği güvenlik görevlilerinin üzerine salan bir kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

Edremit'te bar sahibi polislere pitbul köpeği ile engel olmak istedi, System.String[]
Balıkesir'in Edremit ilçesinde pitbul cinsi köpeği güvenlik görevlilerinin üzerine salan bir kişi, polis tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen işletme sahibi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, gece yarısı 03.00 sıralarında meydana geldi. Akçay Mahallesi'nde bulunan bir barda A.A. ile U.E. isimli kişiler gasp ve darp edildiklerini iddia ederek polisten yardım istediler. Bunun üzerine olay yerine güvenlik ekipleri sevk edildi. İş yerine gelen alkollü işletme sahibi E.K. işyeri çalışanları ile birlikte 2 komiser yardımcısı ve 9 güvenlik görevlisine tehdit ve hakaret sonrası işyeri içerisinde bağlı bulunan Pitbul cinsi köpeği görevlilerin üzerine saldırtarak mukavemette bulunduğu ileri sürüldü. İşletme sahibi olay sonrası asayiş büro ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İşletme sahibi hakkında ise görevi yaptırmamak için direnme, hayvanı tehlikeye neden olabilecek şekilde serbest bırakma, tehdit, hakaret, trafik güvenliğini tehlikeye sokma ve alkollü araç kullanma suçlarından işlem yapıldı. Gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen E.K. tutuklanarak Burhaniye Cezaevi'ne gönderildi. Bu arada olayla ilgili olarak ise bir kişinin arandığı belirtildi. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 09:13 Kaynak: İHA
Akçay, Polis, Balıkesir, Edremit, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kadın doktor tecavüzden saldırganının dilini kopararak kurtuldu Özel harekat polisleri kuyumcu dükkanına sis bombası atarak operasyon düzenledi! Otomobil kaza yaptı, sürücüsü olay yerine sağlık ekiplerinden sonra geldi Eskort sitesinden tanıştığı kadını, transseksüel olduğunu öğrenince parke taşıyla dövdü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.6.2019 09:19:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Edremit'te bar sahibi polislere pitbul köpeği ile engel olmak istedi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]