Son Dakika Haberleri: Edremit'te Başkan Yardımcıları Belirlendi

Edremit'te Başkan Yardımcıları Belirlendi

1 saat önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yeni göreve başlayan Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, başkan yardımcılarını belirledi.

Edremit'te Başkan Yardımcıları Belirlendi, System.String[]
Balıkesir'in Edremit ilçesinde yeni göreve başlayan Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, başkan yardımcılarını belirledi.

Edremit Belediyesi resmi sosyal medyasında duyurulan açıklamamada "Edremit Belediyesi'nin CHP'li Meclis Üyeleri Tümdeniz Çelebi ve Ahmet Elman, Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan tarafından Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi." Denildi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:17 Kaynak: İHA

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