Edremit'te Başkan Yardımcıları Belirlendi
1 saat önce
Balıkesir'in Edremit ilçesinde yeni göreve başlayan Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, başkan yardımcılarını belirledi.
Balıkesir
'in Edremit
ilçesinde yeni göreve başlayan Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan
, başkan yardımcılarını belirledi. Edremit Belediyesi
resmi sosyal medyasında duyurulan açıklamamada "Edremit Belediyesi'nin CHP
'li Meclis Üyeleri Tümdeniz Çelebi
ve Ahmet Elman, Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan
tarafından Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi." Denildi. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:17 Kaynak: İHA
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