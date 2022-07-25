Edremit'te batan teknede ölen otel işletmecisi toprağa verildi

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde fiber teknenin batması sonucu Hasan Hüseyin Işıktaş'la (21) birlikte kaybolan ve cansız bedenine arama kurtarma çalışmalarının 6'ncı gününde ulaşılan Sinan Yeniçeri (43) gözyaşları içinde toprağa verildi.

Edremit'te otel işleten Sinan Yeniçeri, 19 Temmuz saat 21.00 sıralarında Hasan Hüseyin Işıktaş ve Doğukan Onay ile (25) birlikte 'Never Say' isimli 4 metrelik fiber teknesiyle Akçay Mahallesi 2'nci Köprü mevkisinde denize açıldı. Yarım saat sonra motoru arızalanan tekne, sürüklenmeye başladı. Bu sırada kuvvetli rüzgarın etkisiyle oluşan dalgalarla tekne alabora oldu. Teknenin battığını sahilden gören Yeniçeri'nin kardeşi Kamuran Yeniçeri, durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. Kıyıya doğru yüzen Doğukan Onay, bölgedeki bir teknede bulunan kişilerin yardımı ile denizden çıkarıldı. İhbarla bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Sinan Yeniçeri ve Hasan Hüseyin Işıktaş için 1 helikopter, 3 bot ile bölgede, 1 uçakla da Gömeç ilçesinde arama-kurtarma çalışması başlattı. Balıkesir AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda süren çalışmalara dalgıçların yanı sıra, Sahil Güvenlik ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Üstü Arama Kurtarma ekibi katıldı. Bölgeye ayrıca İzmir'den de takviye, Sahil Güvenlik ekibi sevk edildi.