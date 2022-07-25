Edremit'te batan teknede ölen otel işletmecisi toprağa verildi - Son Dakika
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Edremit'te batan teknede ölen otel işletmecisi toprağa verildi

25.07.2022 15:57

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde fiber teknenin batması sonucu Hasan Hüseyin Işıktaş'la (21) birlikte kaybolan ve cansız bedenine arama kurtarma çalışmalarının 6'ncı gününde ulaşılan Sinan Yeniçeri (43) gözyaşları içinde toprağa verildi.

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde fiber teknenin batması sonucu Hasan Hüseyin Işıktaş'la (21) birlikte kaybolan ve cansız bedenine arama kurtarma çalışmalarının 6'ncı gününde ulaşılan Sinan Yeniçeri (43) gözyaşları içinde toprağa verildi.

Edremit'te otel işleten Sinan Yeniçeri, 19 Temmuz saat 21.00 sıralarında Hasan Hüseyin Işıktaş ve Doğukan Onay ile (25) birlikte 'Never Say' isimli 4 metrelik fiber teknesiyle Akçay Mahallesi 2'nci Köprü mevkisinde denize açıldı. Yarım saat sonra motoru arızalanan tekne, sürüklenmeye başladı. Bu sırada kuvvetli rüzgarın etkisiyle oluşan dalgalarla tekne alabora oldu. Teknenin battığını sahilden gören Yeniçeri'nin kardeşi Kamuran Yeniçeri, durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. Kıyıya doğru yüzen Doğukan Onay, bölgedeki bir teknede bulunan kişilerin yardımı ile denizden çıkarıldı. İhbarla bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Sinan Yeniçeri ve Hasan Hüseyin Işıktaş için 1 helikopter, 3 bot ile bölgede, 1 uçakla da Gömeç ilçesinde arama-kurtarma çalışması başlattı. Balıkesir AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda süren çalışmalara dalgıçların yanı sıra, Sahil Güvenlik ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Üstü Arama Kurtarma ekibi katıldı. Bölgeye ayrıca İzmir'den de takviye, Sahil Güvenlik ekibi sevk edildi.

BÖLGE DRONLA TARANDI İstanbul AFAD bünyesinden dalgıç ve arama kurtarma botunun yanı sıra sonar cihazı da bölgeye gönderildi. Sonar cihazıyla deniz dibi, dron ile de bölge tarandı. Arama kurtarma çalışmalarının 5'inci gününde Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Kayalar köyü açıklarında Işıktaş'ın, 6'ncı gününde Ayvalık Maden Adası batısında Yeniçeri'nin cansız bedenlerine ulaşıldı. Batan teknede bulunarak sudan çıkartıldı. Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından Hasan Hüseyin Işıktaş ve Sinan Yeniçeri'nin cenazeleri yakınlarına teslim edildi. Yeniçeri'nin cenazesi bugün öğlen Edremit ilçesi Akçay Mahallesi'ndeki Sakal-ı Şerif Camii'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazına Yeniçeri'nin ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Kılınan namazın ardından Yeniçeri'nin bir süre omuzlarda taşınan cenazesi, Zeytinli Mahallesi Mezarlığı'na götürülüp toprağa verildi. Işıktaş'ın cenazesinin ise toprağa verilmek üzere memleketi Yozgat'a gönderildiği öğrenildi.

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Kaynak: DHA

Balıkesir, Edremit, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edremit'te batan teknede ölen otel işletmecisi toprağa verildi - Son Dakika

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