EDREMİT'TE BATAN TEKNEDEKİ KAYIP 2 KİŞİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI 2'NCİ GÜNÜNDE SÜRÜYOR - Son Dakika
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EDREMİT'TE BATAN TEKNEDEKİ KAYIP 2 KİŞİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI 2'NCİ GÜNÜNDE SÜRÜYOR

21.07.2022 12:54
EDREMİT'TE BATAN TEKNEDEKİ KAYIP 2 KİŞİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI 2'NCİ GÜNÜNDE SÜRÜYOR

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde Doğukan Onay'ın (25) yüzerek kurtulduğu batan fiber teknedeki kayıp olan Sinan Yeniçeri (43) ile Hasan Hüseyin Işıktaş'ı (21) arama çalışmaları, ikinci günde denizde, havada ve karada günün ilk ışıklarıyla yeniden başlandı.

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde Doğukan Onay'ın (25) yüzerek kurtulduğu batan fiber teknedeki kayıp olan Sinan Yeniçeri (43) ile Hasan Hüseyin Işıktaş'ı (21) arama çalışmaları, ikinci günde denizde, havada ve karada günün ilk ışıklarıyla yeniden başlandı. Görüş mesafesinin kısıtlı olduğu bölgeye İstanbul'dan SONAR cihazı gönderildi. Bölgenin yanı sıra sürüklenme ihtimaline karşı Gömeç ve Burhaniye ilçesi açıklarında çalışmaların yapılacağı öğrenildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde otel işleten Sinan Yeniçeri (43), önceki gün saat 21.00 sıralarında Hasan Hüseyin Işıktaş (21) ve Doğukan Onay ile 'Never Say' isimli motorlu fiber teknesiyle Akçay Mahallesi'nden denize açıldı. 21.30 sıralarında teknenin motoru arızalanıp, sürüklenmeye başladı. Bu sırada kuvvetli rüzgarın etkisiyle oluşan dalgalar nedeniyle tekne alabora oldu. Teknenin battığını sahilden gören Yeniçeri'nin kardeşi Kamuran Yeniçeri, durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. Teknedekilerden Doğukan Onay, bir süre sonra yüzerek kıyaya çıktı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri Sinan Yeniçeri ve Hasan Hüseyin Işıktaş için 1 helikopter, 3 bot ile bölgede, 1 uçakla da Gömeç ilçesinde arama-kurtarma çalışması başlattı. Geniş bir alanda gün boyu süren, Balıkesir Büyükşehir Belediye Sualtı Arama Kurtarma ekibinin de destek verdiği çalışmalardan dün sonuç alınamadı. Havanın kararmasıyla çalışmalara ara verildi.

GÜNÜN İLK IŞIKLARIYLA ÇALIŞMALAR YENİDEN BAŞLADI

Arama kurtarma çalışmalarına 2'nci günde, günün ilk ışıklarıyla hava ve deniz yeniden başlanırken, ailelerin endişeli bekleyişi sürüyor. Balıkesir AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda süren çalışmalar, görüş mesafesinin düşük olması nedeniyle yüzeysel olarak devam ediyor. Çalışmalara AFAD dalgıçlarının yanı sıra, Sahil Güvenlik ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Üstü Arama Kurtarma ekibi de destek veriyor. Ekipler ayrıca karadan sahil boyunca arama çalışmalarını sürdürüyor. Bölgenin yanı sıra sürüklenme ihtimaline karşı Gömeç ve Burhaniye ilçesi açıklarında çalışmaların yapılacağı öğrenildi.

İZMİR VE İSTANBUL'DAN TAKVİYE

Bir yandan yasadışı yurtdışına geçişlerle mücadelesini sürdüren Sahil Güvenlik ekibine takviye olarak, İzmir'den de takviye ekip gönderildiği öğrenildi. Öte yandan İstanbul AFAD bünyesinde bulunan dalgıç ve arama kurtarma botunun yanı sıra, SONAR cihazı da bölgeye gönderildi.

SONAR cihazı ile ses dalgaları kullanarak cismin boyut, uzaklık ve diğer verileri görülmesi sağlanarak, kayıp olan 2 kişiye ulaşılması amaçlandığı belirtildi.

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Kaynak: DHA

Balıkesir, Doğukan, Edremit, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel EDREMİT'TE BATAN TEKNEDEKİ KAYIP 2 KİŞİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI 2'NCİ GÜNÜNDE SÜRÜYOR - Son Dakika

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SON DAKİKA: EDREMİT'TE BATAN TEKNEDEKİ KAYIP 2 KİŞİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI 2'NCİ GÜNÜNDE SÜRÜYOR - Son Dakika
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