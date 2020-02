Edremit'te

Balıkesir'in Edremit ilçesinde binlerce kişinin katıldığı "Bayrağa Saygı Yürüyüşü" Yunanlı vekil tarafından Türk bayrağına yapılan çirkin saldırı protesto edildi.



Edremit Kaymakamlığı ve Edremit Belediyesi tarafından düzenlenen "Bayrağa Saygı Yürüyüşü" için Gümrük Meydanı'nda toplanan çok sayıda Edremitli, bayraklarla Edremit Cumhuriyet Meydanı'na doğru yürüdü. Yürüyüşe Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluş temsilcileri, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, muhtarlar, basın mensupları ve çok sayıda Edremitli vatandaş katıldı.



Cumhuriyet Meydanı'nda Kaymakam Ali Sırmalı, deprem, çığ ve uçak kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı dileğinde bulunarak başladığı konuşmasında, "Yakın bir tarihte, Avrupa parlamentosunda kendini bilmez bir Yunanlı vekil tarafından bayrağımızı yırtmak suretiyle yapılan saygısızlığa Türk milleti tek ses, tek vücut olarak cevabını vermiştir. Bayrağımız; bağımsızlığımızın simgesi olmasının yanı sıra vatanımız, devletimiz, milletimiz, istikbalimiz, namusumuz ve şerefimizdir. Türk milleti, vatanımızı bölmek isteyen hainlere karşı her zaman en güzel cevabı vermiştir" dedi.



"Vatan- millet- bayrak kutsal saydığımız en önemli değerlerimizdir. Her bir karış toprağı şehit kanıyla yoğrulmuş bu cennet vatanımızın bağrında nice ana kuzuları şehit olmuştur. Büyük Türk milleti, kutsal saydığımız değerler söz konusu olduğunda, hiçbir engel tanımamıştır ve tanımayacaktır" diyen Sırmalı, şunları kaydetti:



"Türk milleti bağımsızlığımızdan, birlik ve beraberliğimizden ödün vermeyeceğini; Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde; İstiklal Savaşında ve Çanakkale'de, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde; 15 Temmuz'da, çok güzel bir şekilde gözler önünde sermiştir. Bu uğurda şehitlerimiz ve gazilerimiz oldu. Şehitlerimiz ve gazilerimiz; bizi biz yapan ve millet olma bilincini oluşturan temel değerlerin ve sahip olduğumuz şanlı geçmişle aramızdaki güçlü bağın en önemli halkalarından birisini oluşturmaktadır.



Bugün ülkemizde al bayrağımızın altında huzur ve güven içerisinde yaşıyor, geleceğe umutla bakabiliyorsak, bunu şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Bizlere düşen görev her karış toprağı şehit kanlarıyla sulanan, şehitlerimizin emaneti olan bu vatanı sonsuza dek koruyup kollamaktır. Terörden, kargaşadan umut bekleyenler, Türk milletinin birlik ve beraberliği karşısında her zaman kaybetmeye mahkumdur.



Bizler, hiçbir ayrım yapmaksızın Türk milleti olarak her ülkenin bağımsızlık sembolü olan bayraklarına her zaman, tarihimiz boyunca saygı duymuş bir milletiz. Ülkemizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bayrağın kutsallığını dile getirdiği sözlerini şöyle ifade etmek isterim; 'Bayrak bir milletin özgürlük alametidir. Düşmanın da olsa hürmet lazımdır. Bayrak bir milletin şerefidir, ne olursa olsun yerlere serilemez ve çiğnenemez' demiştir. Bizim bayrağımız Türk devletinin, Türk milletinin onurunu temsil etmektedir. Onu korumak her Türk vatandaşının vazifesidir" dedi.



Sözlerini Arif Nihat Asya'nın "Bayrak" şiiriyle tamamlayan Kaymakam Sırmalı'nın ardından Edremit İlçe Müftülüğü tarafından gerçekleştirilen dua sonrası yürüyüş sona erdi. - BALIKESİR