Son Dakika Haberleri: Edremit'te Bayrak Töreni uygulaması tekrar başlatıldı
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Edremit'te Bayrak Töreni uygulaması tekrar başlatıldı

1 saat önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yıllar sonra Cumhuriyet Meydanında hafta sonu tatili öncesi bayrak töreni yapıldı.

Edremit'te Bayrak Töreni uygulaması tekrar başlatıldı, System.String[]
Balıkesir'in Edremit ilçesinde yıllar sonra Cumhuriyet Meydanında hafta sonu tatili öncesi bayrak töreni yapıldı. Öğrenci bandosu ve Edremit Belediyesi Zabıta Ekipleri göndere bayrak çekti.

Edremit Belediye Başkanı Hasan Arslan'ın talimatıyla yıllardan bu yana yapılmayan hafta sonu bayrak töreni uygulaması tekrar başlatıldı. Cuma günü akşam Cumhuriyet Meydanına bando ve zabıta tören mangası eşliğinde çekilen bayrak Pazar günü yine İstiklal Marşı eşliğinde göndere çekilecek.

Edremit Belediyesi önünden öğrenci bandosu eşliğinde tören mangası vatandaşların alkışları arasında Cumhuriyet Meydanına kadar uygun adımda yürüdü. Cumhuriyet Meydanında bando ve zabıta tören mangası tören için konum aldıktan sonra ilçe genelinde anons sisteminde verilen İstiklal Marşı eşliğinde bayrak göndere çekildi. Vatandaşların da katıldığı bayrak töreni sonrası öğrenci bandosu ve zabıta tören mangası büyük alkış aldı. Edremit Belediye Başkanı Hasan Arslan yıllardan bu yana yapılmayan uygulamanın bundan sonra her hafta sonu yapılacağını ifade etti. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 10:23 Kaynak: İHA
Balıkesir, Edremit, Güncel
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